Le "Black Friday" ne devrait pas connaître la crise, malgré les critiques

Le "Black Friday", journée de promotions importée des États-Unis il y a quelques années, est entré dans les habitudes commerciales françaises, malgré des critiques croissantes qui l'accusent de pousser à la surconsommation.

"Depuis trois ans, c'est devenu un rendez-vous pour nos clients", explique à l'AFP Nicolas Denime, directeur commercial France du site de vente en ligne Rakuten, "nous avons commencé à le préparer il y a six mois".

"Nous n'avons pas vraiment de doute sur le fait que ça va encore être un gros succès cette année", prédit aussi Vincent Gufflet, directeur commercial de Fnac Darty.

Rien que sur internet, les ventes devraient atteindre 1,7 milliard d'euros sur les quatre jours allant du "Black Friday" (vendredi 29 novembre) au "Cyber Monday" (le lundi qui suit, davantage centré sur des promotions en ligne), a estimé jeudi la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Sur l'ensemble des canaux de distribution, ce sont près de 6 milliards d'euros qui devraient être dépensés ce week-end là, selon une étude de RingCentral, société spécialisée dans la relation client.

- "Éveiller la conscience des consommateurs" -

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent toutefois pour critiquer cette journée de promotions massives comme "symbole de l'hyper-consommation".

L'organisation altermondialiste Attac menace, par exemple, de "perturber l'activité d'Amazon" le 29 novembre afin de lutter contre "l'emprise néfaste" du géant américain de la distribution. "Nous avons choisi le +Black Friday+ justement car c'est une journée stratégique pour la firme", affirme Raphaël Pradeau, porte-parole de l'organisation, à l'AFP.

L'association Emmaüs profite de l'occasion pour "éveiller la conscience des consommateurs", selon Maud Sarda, sa directrice: mercredi, l'équipe de son site de vente en ligne a promené un portant devant les vitrines des boutiques branchées de la rue des Francs-Bourgeois dans le quartier du Marais à Paris, pour inciter les consommateurs à se tourner vers les articles "recyclés et solidaires".

Et un collectif baptisé "Make Friday Green Again", lancé en octobre par la marque française de chaussures éco-responsable Faguo, a réuni plus de 500 marques, majoritairement françaises, qui vont s'abstenir de faire des promotions le 29 novembre "pour mettre en valeur une consommation plus responsable en invitant nos communautés à réparer, donner et revendre les produits qu'ils n'utilisent pas", affirme à l'AFP Nicolas Rohr, le cofondateur de Faguo.

-"Stratégie commerciale"-

Parmi les marques adhérant à ce mouvement, on trouve de grandes enseignes telles que Nature et Découvertes, qui appartient à... Fnac Darty.

"Le groupe Fnac est parfaitement au courant de notre démarche", assure à l'AFP Fanny Auger, directrice de marque chez Nature et Découvertes, évoquant "deux belles enseignes qui ont des politiques commerciales différentes".

Cédric Chéreau, expert en distribution et co-fondateur de la start-up UntieNots, qualifie plutôt ce double discours de "stratégie commerciale".

"Les enseignes spécialisées dans le durable et l'éthique ont intérêt à s'inscrire contre le Black Friday, c'est tout à leur honneur, mais c'est aussi de la communication", dit-il à l'AFP.

Les passants de la rue des Francs-Bourgeois partagent l'analyse de l'expert. "Black Friday, Green Friday... Le but, c'est de nous faire acheter", affirme à l'AFP Myriam, une habitante du quartier.

"J'essaie d'avoir une consommation plus éthique, mais je sais que je vais craquer sur des belles pièces pendant le Black Friday", confie de son côté Vincent, un jeune homme au style soigné qui faisait justement du shopping dans le quartier.

"Les consommateurs ont de plus en plus de grands principes, de grandes idées, mais quand il faut les mettre en pratique, c'est plus compliqué", analyse de son côté Cédric Chéreau, qui espère toutefois que "d'ici 10 ans, les consommateurs mettront leurs actes d'achat en accord avec leur discours".

En attendant, le 29 novembre, le site de vente en ligne Rakuten attend "2,5 fois plus de ventes qu'en 2018 et c'était déjà une journée 11 fois supérieure à la normale", s'enthousiasme Nicolas Denime.