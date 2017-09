Le cadeau de Saint-Tropez à Brigitte Bardot pour ses 83 ans: une statue

Pour ses 83 ans, Brigitte Bardot s'est vu offrir une statue à son effigie à l'entrée de Saint-Tropez, la station balnéaire jet-set dont elle a contribué à la renommée, bien que l'ancienne actrice française ne s'y montre plus.

Ce bronze s'inspire d'une aquarelle du maître italien de la bande-dessinée érotique Milo Manara, représentant la star, du temps où ses courbes sensuelles faisaient vibrer le public du film "Et Dieu... créa la femme" (1956).

La statue fait face au musée de la gendarmerie et du cinéma, ouvert en 2016. "Elle est offerte par le commissaire-priseur Alexandre Millon, assez imposante, 700 kg et 2,5 mètres de haut", précise Claude Maniscalco, directeur de l'office de tourisme de la ville. "C'est un hommage que la ville a voulu lui rendre. Le lien est très fort", ajoute-t-il. "Quand vous dîtes +Saint-Tropez+, les gens répondent +Brigitte Bardot+.", ajoute-t-il

Village de pêcheurs bouillonnant d'artistes et de créateurs dans les années 1950, Saint-Tropez est devenu un mythe avec BB et la série des Gendarmes de l'acteur Louis de Funès.

L'actrice s'y est installée en 1958. Elle y réside encore malgré les défauts qu'elle reproche à sa ville, dénaturée à son goût par les milliardaires, les stars, les grands capitaines d'industries et de la finance qui s'y donnent rendez-vous l'été

Elle vit retranchée dans son domaine de La Madrague d'où elle publie des communiqués vengeurs contre les chasseurs, les zoos, les abattoirs, les cirques, etc, et même, cet été, le nouveau ministre de la Transition Ecologique Nicolas Hulot.

Dans un petit mot manuscrit rédigé d'une écriture ferme et ronde, l'ex-actrice a remercié les Tropéziens "pour l'immense honneur qu'ils me font en m'offrant de mon vivant cette magnifique statue qui immortalise la femme que Dieu a créé à Saint-Tropez!! (...) C'est un grand MERCI, les larmes aux yeux, que je vous adresse à tous!!", écrit-elle.

Alors qu'elle n'a plus tourné depuis plus de quarante ans, Brigitte Bardot reste parmi les actrices françaises le plus connues à l'étranger, relève M. Maniscalco: "C'est une star intemporelle. Ca a été l'après-Marilyn Monroe, elle a changé le regard sur les femmes et incontestablement contribué à l'émancipation des femmes. Quand vous regardez des photos d'elle jeune, sa beauté n'a pas vieilli", dit-il.