Le Drian: Pyongyang aura "dans quelques mois" la possibilité de frapper les Etats-Unis

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a estimé vendredi que la Corée du Nord aurait "dans quelques mois les moyens de toucher par l'arme nucléaire les Etats-Unis, voire l'Europe", et mis en garde contre une situation "très grave".

Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? "Oui, la situation est très grave", a déclaré le ministre sur la radio RTL.

"On voit une Corée du Nord qui se fixe comme objectif d'avoir demain des missiles permettant de transporter l'arme nucléaire. Dans quelques mois, cela sera une réalité et à ce moment là, quand elle aura les moyens de toucher par l'arme nucléaire les Etats-unis, voire même l'Europe, et au moins le Japon et la Chine, la situation sera explosive, c'est pourquoi il faut anticiper", a-t-il dit.

"Il faut que la Corée du nord retrouve le chemin des negociations", a-t-il insisté.

Le survol du Japon mardi par un Hwasong-12 nord-coréen de portée intermédiaire a constitué une nouvelle escalade dans la crise sur la péninsule, après deux tirs de missiles intercontinentaux qui semblent mettre une bonne partie du continent américain à portée des armes de Pyongyang.

Si ce lancement a été unanimement condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU, les capitales étrangères sont divisées sur la marche à suivre face à la Corée du Nord, et des interrogations subsistent sur le consensus au sein de l'administration américaine face à cette crise.

Quant à la Chine, principal soutien de la Corée du Nord, elle est opposée à des nouvelles sanctions réclamées par le Japon et des capitales occidentales.