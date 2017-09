Le Moulin Rouge dans un guide gastronomique: une première pour un cabaret parisien

Le guide Gault & Millau a décerné une note de 12,5 sur 20 couronnée d'une toque à la cuisine du Moulin Rouge qui devient ainsi le premier cabaret parisien à entrer pour sa table dans un guide gastronomique, a-t-on appris mercredi auprès du guide et l'établissement.

Depuis 2015, un nouveau chef, David Le Quellec, passé notamment chez Ledoyen et Taillevent, a investi les cuisines du cabaret. L'an dernier, le cabaret a recruté aussi le chef pâtissier Eric Barnerias (ex Hôtels Ritz et Warwick).

"La mission, certes difficile, est de proposer des assiettes capables d'attirer l'attention des clients happés par le spectacle des danseuses. Pari réussi, dans un registre classique. Prix en rapport avec le mythe", souligne le Gault & Millau dans sa critique mise en ligne mardi avant la sortie du guide en librairies le 9 novembre.

"C'est la première fois que l'on consacre la cuisine d'un cabaret. Le Moulin Rouge a fait les investissements nécessaires", a souligné à l'AFP Marc Esquerré, rédacteur en chef du Gault & Millau.

Disponibles à la carte en sus du spectacle ou en formules, sont cités notamment le filet de daurade poêlé, le suprême de pintade pommes purée et légumes de saison, le dos de Cabillaud en écaille de Chorizo avec son riz vénéré aux fruits de mer à l'émulsion safranée, et un dessert "pur chocolat" avec cœur de crème brulée et pralinée.

Le prix moyen à la carte est de 82 euros, précise le Gault & Millau.

Composée de 30 personnes avec 120 serveurs en salles, la brigade des cuisines du Moulin Rouge, haut lieu du French Cancan, sert chaque soir quelque 500 couverts.