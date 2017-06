Législatives: les Français devront dire "stop ou encore", selon Macron

Emmanuel Macron a souligné mercredi en Conseil des ministres que les Français devraient répondre à une "question simple" lors des législatives, à savoir "stop ou encore", manière de souhaiter une majorité absolue pour La République en Marche au lendemain du scrutin.

"Les Français ont une réponse simple à apporter à une question simple", a observé le président Macron à propos des élections organisées les 11 et 18 juin, selon le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. "La question, c'est: stop ou encore (et) est-ce qu'on veut de l'action ou de l'impuissance?"

"La question, c'est celle de savoir si on se place dans l'humilité, dans la conviction ou plutôt dans l'affirmation ou la dénonciation", a enchaîné Christophe Castaner lors de son compte-rendu du Conseil, à moins d'une semaine du premier tour des législatives des 11 et 18 juin.

Selon lui, le chef de l'Etat "a souhaité appeler les uns et les autres (autour de la table du Conseil) à porter ce discours-là, à porter ces questions-là et à faire en sorte que les Français soient suffisamment éclairés dimanche prochain pour y répondre de la façon la plus simple".