Les cyclistes dispensés du port obligatoire du masque à Paris et en Île-de-France

Les cyclistes et personnes en trottinette ne sont pas concernées par l'obligation du port du masque instaurée depuis lundi à Paris et dans quatre départements d'Ile-de-France, a précisé mercredi la préfecture de police dans un communiqué.

Depuis lundi matin le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans les zones les plus fréquentées de la capitale ainsi que des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

"Les usagers des modes de circulation douce tels que les vélos ou les trottinettes ne sont pas concernés par cette obligation, dans la mesure où, étant de passage, ils ne font pas courir de risque de contact dans les voies dans lesquelles ils circulent", précise la préfecture de police dans un communiqué.

Les automobilistes ne sont pas non plus concernés, selon le même communiqué.

"Seuls les piétons doivent porter le masque, y compris s’ils font du sport, et feront donc l’objet de mesures de contrôle pour port obligatoire de masque dans les zones concernées", prévient la préfecture de police qui "en liaison avec la ville de Paris, travaille à une extension des zones concernées".

Mardi, le premier ministre Jean Castex a durci le ton face à une "situation épidémiologique (qui) évolue dans le mauvais sens". Il prône désormais l'extension du port du masque à l'extérieur.

Longtemps présenté comme "inutile" par les autorités, le masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos le 20 juillet. Et depuis, de nombreuses communes l'ont déjà mis en place à l'extérieur comme Nice, Rennes, Lille, Marseille, La Rochelle, Bordeaux...