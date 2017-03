Les fonctionnaires: 1 emploi sur 5, mais 3 univers différents

La fonction publique et ses agents, les "fonctionnaires", représentent 5,4 millions de salariés dont 17% de contractuels, répartis entre la fonction publique d'Etat (FPE), la fonction publique hospitalière (FPH) et la fonction publique territoriale (FPT).

Ils représentent un emploi sur cinq, dont 62% de femmes, et 72 agents pour 1.000 habitants, contre 45 pour 1.000 au Royaume Uni, 59 pour 1.000 en Allemagne, 123 pour 1.000 en Suède, 129 pour 1.000 en Finlande et 145 pour 1.000 au Danemark.

A la différence du salarié du privé, le fonctionnaire est investi d'une mission d'intérêt général qui lui confère des devoirs (probité, neutralité) et droits particuliers, dont la garantie de l'emploi.

Les contractuels recouvrent des situations très différentes, du vacataire d'été au directeur d'administration, en CDD ou CDI, de droit public (pour ceux qui travaillent dans un service public à caractère administratif) ou de droit privé (services publics industriels et commerciaux, caisses locales de sécurité sociale).

Pilier de la démocratie, le statut général des fonctionnaires de 1946 est le garant pour le citoyen d'un traitement égal et impartial parce qu'il protège le fonctionnaire des pressions de toutes sortes.

Depuis 2012, les effectifs sont quasi stables dans la FPE, composée à plus d'un tiers d'enseignants, avec 2,4 millions d'agents travaillant dans les ministères, l'Education nationale, les musées, les prisons. 261 métiers ou fonctions au total sont répertoriés parmi les métiers de l'Etat dans des domaines aussi variés que la diplomatie, la justice, la sécurité et la qualité sanitaire de l'alimentation, les infrastructures, la culture et le patrimoine...

Dans la FPH, qui emploie aussi bien des cadres (gestionnaires, comptables, ressources humaines, systèmes d'information...) que des infirmiers et aide-soignants, les effectifs comptent 1,1 million de personnes, réparties en "corps", comme dans la FPE, cadre qui définit strictement le déroulement des carrières. Les médecins hospitaliers ne sont pas des fonctionnaires mais relèvent d'un statut particulier d'agent public.

La FPT emploie quant à elle 1,9 million d'agents, du cadre administratif à l'assistante en maternelle, en passant par l'ingénieur et l'éboueur, dont une majorité de petites catégories (C et B), les plus modestes. Les agents sont employés dans 239 métiers et fonctions notamment dans les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes.

Contrairement à la FPE et la FPH, la FPT dispose d'une totale liberté dans la gestion de ses cadres d'emploi, organisés en filières de métiers.

Concernant Pôle Emploi, établissement public, et la Sécurité sociale, établissement spécifique (sui generis), la majorité des employés qui y travaillent sont des contractuels et la plupart de leurs fonctionnaires titulaires y occupent des fonctions dirigeantes.

Assimilés parfois à des fonctionnaires, les salariés des entreprises publiques, dans lesquelles l'Etat est le principal actionnaire (EDF, RATP, SNCF...) sont soumis à des régimes spéciaux, inspirés de ceux des fonctionnaires. Ils sont pourtant considérés comme des salariés de droit privé et non comme des agents publics.