Les Insoumis n'iront pas au Congrès lundi à Versailles

Les députés du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale n'iront pas au Congrès convoqué par Emmanuel Macron à Versailles lundi, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre, a annoncé jeudi leur président, Jean-Luc Mélenchon.

"La violence que nous avons subie ne peut pas rester sans réplique, nous la retournons contre ceux qui nous la font subir (...) nous nous rebellons et nous n'irons pas" à Versailles, a déclaré le chef de file de La France insoumise lors d'un point de presse au Palais Bourbon. Le groupe LFI rejoint la décision de deux députés UDI, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, qui avaient annoncé dès mercredi qu'ils n'iraient pas à la réunion de l'Assemblée et du Sénat en Congrès pour écouter le chef de l’État.