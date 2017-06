Les "navetteurs" bretons grappillent du sommeil avec l'arrivée de la LGV

"Je vais pouvoir me lever à la même heure que les Parisiens mais je profiterai de mon jardin en rentrant à Rennes", se réjouit Ghislain, ingénieur à Paris, qui bénéficiera avec l'arrivée de la LGV d'une heure de sommeil en plus et d'un temps de trajet réduit.

Sur le quai, le Breton de 40 ans retrouve comme tous les matins son ami Gaël qui a fait le choix de quitter la capitale en 2009 "pour offrir une meilleure qualité de vie à ses enfants".

Comme lui, ce consultant commercial qui effectue la navette Rennes-Paris se satisfait de "pouvoir retarder l'heure de son réveil et rentrer à la maison pour 19h".

A partir du 2 juillet, les deux "navetteurs" vont désormais se donner rendez-vous une heure plus tard à la gare de Rennes pour prendre la nouvelle Ligne à grande vitesse (LGV) qui remplacera leur traditionnel TGV 8690 de 6h05. Un temps de trajet écourté qui permet de relier la capitale bretonne à Paris en moins d'une heure trente.

En attendant, comme plusieurs fois par semaine, une cinquantaine de grands abonnés présents à cette heure matinale entrent nonchalamment dans la rame du TGV à quai qui s'apprête à les emmener gare Montparnasse.

A peine installée dans le train, Camille dispose ses dossiers sur la table qui sera "son bureau pendant deux heures".

La jeune psychologue du travail chez Orange, installée à Rennes depuis six mois, "espère que la SNCF mettra en place la wifi et des prises qui fonctionnent" dans les trains de la LGV.

- 'Entreprise TGV' -

Deux outils indispensables aussi pour Matthieu Beucher, PDG de l'entreprise Klaxoon, qui emploie 130 salariés.

"Nous sommes une entreprise TGV", explique-t-il. "En 2016, nous avons parcouru plus d'un million de km. Plus de 30% de l'effectif prend le train au moins deux fois par semaine", poursuit M. Beucher, spécialisé dans la conception d’outils et de logiciels professionnels pour l’apprentissage.

"On s'est longtemps posé la question d'ouvrir des bureaux à Paris à la demande des clients. On a pu perdre plusieurs dossiers parce qu'on était à Rennes", reconnaît le PDG, estimant à "5% le gain de temps avec la LGV" pour sa start-up crée en 2009.

"Depuis 2015-2016, Rennes/Paris, ce n'est plus un handicap. On sent un regain d’intérêt pour la province facilité par l'accès aux transports", constate M. Beucher qui ne regrette pas d'être resté à Rennes alors 95% de sa clientèle se situe hors de Bretagne.

"On a réussi à convaincre nos clients parisiens que la distance n'était pas un problème. Rennes va compter sur le plan international. Même les Américains s’intéressent à nous", assure le jeune chef d’entreprise breton qui se rend en déplacement à Washington. "Des super-carrières se font en province", affirme-t-il.

Yolaine de la Bigne a fait le choix de la province il y a plus de 24 ans, en s'installant à Caulnes, petite commune des Côtes-d'Armor.

"Le TGV a changé ma vie, je n'aurais jamais pu avoir une telle vie sans le TGV et internet", précise la journaliste de 59 ans, confiant avoir effectué la navette avec "sa fille de 5 jours sous le bras".

"Je reproche juste une chose au train, c'est de ne pas avoir assez de prises électriques et ne pas avoir de wifi", poursuit-elle. Des requêtes qui reviennent souvent parmi les navetteurs.

Pour la chroniqueuse radio, le train est aussi "un deuxième bureau". "J'adore le train, pendant mes deux fois deux heures, je revois mes articles, réponds à mes mails en retard... Heureusement que j'ai le train". Cette mère de trois enfants en est presque à regretter que la durée du trajet se raccourcisse...

Sa principale préoccupation concernant la LGV "est l'augmentation des prix". "Il ne faudrait pas que le train devienne un luxe", craint Mme de la Bigne qui dépense en moyenne 450 euros par mois en billets de train "largement compensés par une vie à la campagne".