Les pompiers de Paris bientôt en rouge et équipés de robots

Les pompiers de Paris vont troquer leur tenue bleue contre une rouge et engager robots et ballon captif dans leur combat contre le feu, a annoncé jeudi leur porte-parole.

"La tenue textile a pris le pas sur le cuir en 2002. Depuis lors elle était bleu marine. A partir de cet été elle sera rouge", a indiqué le chef du bureau de communication de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le lieutenant-colonel Gabriel Plus.

La veste comprendra "trois couches permettant une meilleure protection face au feu, aux effets thermiques", dont un tissu extérieur en aramide comportant de nouveaux matériaux comme le kevlar, a-t-il précisé.

Côté innovation, un robot d'identification du risque et d'extinction à distance - doté de caméras, d'un détecteur de gaz et d'un tuyau alimenté en eau - entrera en service en avril.

Il permettra de "savoir où se trouve le feu, de déterminer la surface sur laquelle on va s'engager", notamment dans les parcs de stationnement couverts, de plus en plus profonds et où la température s'élève rapidement, ce qui complique les interventions, a noté Gabriel Plus.

A partir de 2018, les pompiers seront également équipés d'un robot mule, qui permet d'apporter des bouteilles d'air, voire un brancard, a-t-il également précisé.

Un ballon captif de 4 m3 de volume, doté de caméras et utilisable à 150 mètres de hauteur pour observer feux, inondations et autres sinistres, sera par ailleurs déployé à compter de la fin 2017.

"Cette permanence d'observation à partir du ciel nous aidera à déterminer la surface concernée par le sinistre, à repérer éventuellement une victime et, via une retransmission wifi sans fil au PC, à orienter le commandement des opérations de secours", a précisé l'officier.