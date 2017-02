Les recrutements de cadres devraient rattraper en 2017 le niveau d'avant la crise

Après une reprise confirmée en 2016, les recrutements de cadres du privé pourraient dépasser cette année le niveau d'avant la crise de 2008, pour atteindre jusqu'à 225.000 embauches (+10%), selon le baromètre annuel de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publié mercredi.

"En 2017, le marché de l'emploi cadre devrait être très porteur", prévoit le directeur général de l'association, Jean-Marie Marx, qui constate une "solide dynamique" à l’œuvre dans la plupart des secteurs et dans toutes les régions.

D'après le panel représentatif de 11.000 entreprises sondées par l'Apec entre fin octobre et début décembre, la fourchette pour 2017 oscille entre 208.000 et 225.000 recrutements de cadres en CDI ou CDD de plus d'un an, soit une croissance entre 2 à 10%, avec une médiane à 216.500.

Le volume des embauches dépasserait donc cette année le niveau d'avant la crise de 2008 (pic à 208.000 en 2007) et constituerait un record. Il était tombé sous les 144.000 en 2009.

Avec quelque 204.000 cadres recrutés en 2016 (+12% par rapport à 2015), l'année 2016 s'est révélée meilleure que prévu par le précédent baromètre et "a permis de créer 45.300 emplois nets de cadres". Le solde entre les emplois créés et les départs (naturels, retraite, licenciements...) a progressé de 57% en un an.

Même dans la construction, les recrutements de cadres "sont revenus dans le vert", constate M. Marx.

Le directeur de l'Apec explique cette bonne tendance par "un cercle vertueux de facteurs", dont une hausse des investissements, la tertiarisation de l'économie et le niveau des départs en retraite. La "transformation numérique" des entreprises est également un élément moteur.

En croisant les résultats de l'enquête annuelle avec les prévisions démographiques et un scénario économique de "croissance pérenne", l'association anticipe 212.000 recrutements en 2017, près de 222.000 en 2018 et presque 233.000 en 2019, des "niveaux inégalés".

En 2017, trois grandes fonctions devraient continuer de "caracoler en tête sur le marché" pour représenter plus d'un recrutement sur deux: l'"informatique", avec une fourchette haute de 51.000 recrutements prévus, le "commercial-marketing" (jusqu’à 42.700), et la fonction "études-recherche et développement" (jusqu'à 37.300).

Les cadres entre 1 et 10 ans d'expérience sont toujours les profils les plus disputés mais compte-tenu des "tensions" de recrutements prévisibles, les débutants devraient avoir "davantage d'opportunités" en 2017 (+8% d'embauches prévues).