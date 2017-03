L'ex-identitaire Philippe Vardon (FN) fait condamner un livre pour diffamation

L'ancien leader identitaire Philippe Vardon, conseiller régional FN en Paca, a obtenu la condamnation pour diffamation de l'auteur et de l'éditeur d'un livre qui affirmait qu'il avait été filmé en train de faire un salut nazi, a-t-on appris samedi auprès du parti.

M. Vardon avait été débouté en mai 2016 d'une demande de retrait de l'ouvrage "Rose Marine - enquête sur l'homosexualité et le FN", publié par Marie-Pierre Bourgeois aux Éditions du Moment, mais a obtenu gain de cause sur le fond, devant le tribunal correctionnel de Paris, le 11 janvier 2017, selon une décision transmise samedi à l'AFP par le Front national.

L'auteur et l'éditeur Yves Derai ont été condamnés à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à M. Vardon, et à retirer le passage incriminé du livre. Ils n'étaient pas présents à l'audience et n'ont pas offert "de preuve" de ce qu'ils avançaient, ni "soulevé l'exception de bonne foi", précise le jugement.

Lors de l'audience de référé en 2016, l'avocat de l'auteur avait reconnu que M. Vardon ne faisait pas de salut nazi sur des images vidéo, tournées dans un concert entouré de militants, mais affirmé qu'il "braillait une chanson néo-nazie au milieu d'une forêt de bras tendus".