L'innocence des époux Fillon "sera enfin reconnue" par "des juges indépendants"

Les avocats des époux Fillon ont déclaré vendredi soir ne pas douter que l'innocence de leurs clients "sera enfin reconnue" par "des juges indépendants" après l'ouverture d'une information judiciaire.

Le parquet national financier (PNF), qui avait ouvert une enquête préliminaire sous son autorité il y a un mois sur des soupçons d'emplois fictifs visant la famille du candidat de la droite à la présidentielle François Fillon, a confié vendredi les investigations à trois juges d'instruction.

"Le PNF confirme, ce faisant, qu'il n'a pas pu démontrer la réalité des infractions poursuivies", puisqu'il aurait pu choisir plutôt la voie d'une "citation directe devant le tribunal", estiment les avocats du couple, Mes Antonin Lévy et Pierre Cornut-Gentille, dans un communiqué.

"C'est uniquement afin d'interrompre la prescription en raison d'une loi qui vient d'être votée qu'une information judiciaire a été ouverte", assurent-ils aussi.

L'ouverture de cette instruction intervient alors que la loi sur la réforme de la prescription en matière pénale, adoptée définitivement le 16 février par le Parlement, doit entrer en vigueur la semaine prochaine.

Cette loi faisait courir un risque de prescription de certains des faits visés par l'enquête. C'est pourquoi le PNF justifie, dans son communiqué, l'ouverture de cette instruction, ce vendredi, par "l'ancienneté d'une partie des faits concernés" et "l'exigence de la mise en oeuvre de l'action publique", c'est-à-dire notamment d'ouvrir une information judiciaire.

"Très logiquement, le parquet national financier est parvenu au constat que son enquête ne pouvait se poursuivre dans sa forme actuelle", déclarent Mes Lévy et Cornut-Gentille. "La procédure d’enquête préliminaire, non contradictoire et émaillée de fuites à charge préjudiciables à l'exercice serein de la justice, était inacceptable, surtout à quelques semaines de l'élection présidentielle", insistent-ils.

"Alors que depuis le début, la présomption d'innocence a volé en éclats, nous ne doutons pas qu'à l'issue d'une procédure sereine, avec des juges indépendants, l'innocence de François et Pénélope Fillon sera enfin reconnue", ajoutent les avocats.