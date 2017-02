L'objectif de Macron: "arriver en tête au premier tour"

Emmanuel Macron, candidat du mouvement En marche! à l'élection présidentielle, s’est fixé comme objectif d’arriver en tête au premier tour du scrutin, a déclaré lundi le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand.

"Il est un objectif que nous poursuivons. C’est faire en sorte qu’Emmanuel Macron arrive en tête le soir du premier tour", a déclaré M. Ferrand sur RFI.

Selon le député socialiste du Finistère, proche lieutenant d’Emmanuel Macron, "il n’est pas satisfaisant de se dire, qu’au fond, l’enjeu serait d’arriver au deuxième tour vaille que vaille. Il faut que les valeurs de la France arrivent en tête, devant Marine Le Pen".

"Marine Le Pen, c’est la France qui a peur, c’est la France du passé," a dit M. Ferrand avant d’ajouter: "nous, nous voulons porter une France qui n’a pas peur, qui est fière de ses valeurs, et qui, au contraire, embrasse l’avenir avec un certain optimisme. Ce qu’il faut, c’est donner une perspective aux nouvelles générations, aux jeunes. Il faut redonner goût à la France et à ses atouts."

Selon un sondage Kantar Sofres Onepoint pour LCI, diffusé dimanche, l'ancien ministre de l'Économie est crédité de 25% (+4 pts) d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle, juste derrière la présidente du Front national, toujours en tête avec 27% (+2 pts).