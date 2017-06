Londres: la famille d'une victime française évoque un homme "apprécié et généreux"

La famille du Français Sébastien Belanger, 36 ans, tué dans l'attentat jihadiste commis samedi en plein coeur de Londres, a rendu jeudi hommage à ce jeune homme "apprécié, généreux et souriant", qui projetait de faire un tour du monde.

Sébastien Belanger, originaire d'Angers, était attablé à une terrasse avec des amis au moment de l'attaque menée par trois jihadistes, qui a fait huit morts, dont trois Français, et été revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

"Depuis plusieurs mois, Sébastien nous parlait avec son enthousiasme communicatif de son prochain départ pour son tour du monde, avec des copains bien évidemment. Toujours entouré et apprécié, généreux et souriant, mettant en avant ses valeurs de la famille, de l’amitié, du travail, de la convivialité, il était un vrai espoir de vie pour tous ceux qui le côtoyaient", a écrit sa famille dans un communiqué à l'AFP.

"Sébastien montrait de la joie ainsi que de l’accomplissement dans ses vies privée et professionnelle. Quelle souffrance de connaître une personne qui ne méritait de partir comme ça. Il a pris nos coeurs avec lui".

"Mais ce rêve de voyage, la folie, une folie qui nous échappe, en a décidé autrement. Sébastien, c’est un autre voyage qui t’attend, celui qui fait désormais de toi une étoile de nos nuits, avec nous tous, proches, amis et collègues, dans ton coeur, avec toi dans nos coeurs. (...) Tu es tombé au milieu de tes passions, le football un soir de match, le pub entre amis".

"Si jeune, quelle injustice, mais nous sommes plus forts que ce terrorisme que nous ne combattrons pas avec de la haine mais avec notre amour, l’amour de tes proches, de tes copains et de tes collègues, l’amour aussi de tous ces anonymes qui par leurs attentions et solidarité se sont incroyablement mobilisés ces jours-ci".

Les deux autres Français tués dans l'attaque sont Alexandre Pigeard, 27 ans, et Xavier Thomas, 45 ans.