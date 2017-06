Macron souligne auprès de May "l'importance de la coopération européenne"

Emmanuel Macron a souligné auprès de la Première ministre britannique Theresa May "l'importance de la coopération européenne" dans la lutte contre le terrorisme, lors d'un entretien téléphonique dimanche à la mi-journée, au lendemain de l'attentat de Londres, selon l'Elysée.

Les deux dirigeants, qui se sont parlé en anglais, "ont fait le point sur la situation des victimes et les premiers éléments de l'enquête" et Mme May s'est engagée, a ajouté l'Elysée dans un communiqué, à "donner toutes les informations sur les victimes (françaises) et à assurer et garantir la sécurité" des Français résidant à Londres, qui votent ce dimanche pour les élections législatives en France.

M. Macron a "rappelé l'importance et la détermination dans la lutte contre le terrorisme, notamment la coopération européenne", indique le communiqué de la présidence française.

Il a également rappelé avec Mme May "l'importance de lutter contre la diffusion des messages de propagande terroristes sur les réseaux sociaux", selon l'Elysée.

L'attaque perpétrée samedi soir dans le centre de Londres a fait sept morts et plus de 50 blessés, ont indiqué les autorités britanniques. Quatre Français ont été blessés, dont un grièvement.