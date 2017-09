Maria: un mort et deux disparus en Guadeloupe

Une personne a été tuée mardi en Guadeloupe par la chute d'un arbre et deux autres sont portées disparues suite au naufrage d'un bateau au large de La Désirade, a annoncé la préfecture de Guadeloupe après le passage de l'ouragan Maria.

La personne décédée "n'a pas respecté les consignes de confinement", précise la préfecture dans un premier bilan provisoire publié après le passage de l'ouragan, ajoutant que "tous les réseaux routiers de l'archipel sont impactés par des chutes de branches ou d'arbres".

"Plusieurs inondations ont été signalées dans la région" de Pointe-à-Pitre, "ainsi que des submersions sur le littoral du sud Basse-Terre", a poursuivi la préfecture dans un communiqué, en soulignant qu'il y avait "peu de dégâts sur le bâti" signalés par les communes, même si "plusieurs toitures se sont envolées".

Selon la préfecture, "40 % des foyers sont privés d’électricité, soit 80.000 abonnés", et "25 % des clients de téléphonie fixe n'y ont plus accès". "Les Saintes, Marie-Galante, Petit-Bourg et La Désirade font partie des zones les plus impactées", ajoute-t-elle.