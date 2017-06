Mis au volant par ses parents, un adolescent de 14 ans provoque un accident mortel

Un adolescent de 14 ans est poursuivi pour "homicide involontaire" pour avoir provoqué un accident mortel près de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), après que ses parents, qui avaient trop bu, l'avaient mis au volant de la voiture familiale, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Tarascon.

L'accident s'est produit vers 4 heures du matin dimanche, sur une route départementale, alors qu'un couple d'origine espagnole, le beau-père, la mère, venus dans la région pour effectuer un travail saisonnier rentraient chez eux, accompagnés d'un nourrisson et de l'adolescent, a-t-il été précisé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, confirmant une information de La Provence, les parents qui ne voulaient pas conduire ayant trop bu, ont demandé à l'adolescent de prendre le volant, le beau-père s'installant sur le siège passager et la mère, avec le nourrisson à l'arrière.

Peu après, l'adolescent a percuté de plein fouet un véhicule venant en sens inverse. La conductrice, une femme de 59 ans, est morte sur le coup, a-t-il été précisé. Le nourrisson a été transporté dans un hôpital marseillais, entre la vie et la mort. Les parents et l'adolescent ont été plus légèrement blessés.

Le procureur de Tarascon, Patrick Desjardins a demandé la mise en examen de l'adolescent pour "homicide involontaire par imprudence et sans permis de conduire" et son placement en foyer sous contrôle judiciaire.

Il a également demandé la mise en examen des parents pour "homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité".