Mohamed Merah ou la fable du loup solitaire

Le loup solitaire est une fable tenace. Collée en 2012 à Mohamed Merah par des autorités prises de court, l'étiquette n'a pas résisté à l'examen judiciaire et aux attentats jihadistes perpétrés depuis en France.

Il y a cinq ans, Merah assassine seul trois militaires, trois enfants et un enseignant juifs à Toulouse et Montauban, avant d'être abattu le 22 mars 2012 par la police.

En pleine campagne présidentielle, les services de renseignement sont sur la sellette, dupés par Merah, inscrit pourtant en 2011 sur une liste d'activistes potentiellement dangereux.

Le patron du renseignement intérieur de l'époque Bernard Squarcini brandit la thèse du "loup solitaire", nouvelle tactique privilégiée selon lui par Al-Qaïda pour utiliser des individus isolés se fondant dans la masse.

Une thèse rejetée en bloc par les proches des victimes et, après l'arrivée des socialistes au pouvoir, par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls.

"On a invoqué ce concept pour prétendre qu'il y aurait des difficultés opérationnelles à appréhender ces comportements", estime Martin Pradel, avocat de personnes impliquées dans des dossiers de filières jihadistes. "La vérité, c'est que les services de renseignement étaient dépassés".

Les enquêteurs ont enterré cette piste. Pour le parquet antiterroriste, "loin d'être un loup solitaire sinon dans l'exécution directe des assassinats", "Merah a au contraire participé à une véritable entreprise collective".

Même analyse des juges d'instruction: il "préparait de longue date ces actions en cherchant notamment à l'étranger" des personnes pour "bénéficier d'un entraînement aux armes" et, "surtout", d'un "aval religieux".

Merah avait fait de premiers voyages en 2010 en terre de jihad. En 2011, dans les zones tribales pakistanaises, il avait pu entrer en contact avec le groupe Jund-al-khalifat, affilié à Al-Qaïda et dirigé par l'émir Moez Garsallaoui qui l'avait adoubé.

- "Permettre de revendiquer" -

Toutefois, seules deux personnes seront jugées en octobre pour ses tueries: le frère aîné Abdelkader Merah pour complicité d'assassinats et Fettah Malki pour son soutien logistique.

Après le "tueur au scooter", la menace de jihadistes agissant seuls s'amplifie. Début 2013, Manuel Valls évoque "plusieurs dizaines de Merah potentiels".

"Plus grande angoisse des services de sécurité, les véritables loups solitaires sont l'objectif ultime des jihadistes", estime Yves Trotignon, ex-analyste à la DGSE. "Un terroriste sans attache, qui conçoit et réalise seul un attentat sans soutien, a toutes les chances d'échapper aux dipositifs de surveillance et pour les jihadistes", c'est "le combattant idéal".

Face au retour en France de jihadistes partis en Syrie rejoindre le groupe Etat islamique (EI) mais aussi face aux radicalisés de l'intérieur, le gouvernement crée fin 2014 un délit d'entreprise terroriste individuelle.

Mais ce délit qui n'a donné lieu qu'à six procédures et une seule condamnation. Et la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel car le texte pourrait manquer de "clarté" et de "précision", au point de violer certains droits fondamentaux.

Les "loups véritablement solitaires" sont "rarissimes à supposer qu'ils existent", dit M. Trotignon. Malgré l'augmentation "d'actions commises par des jihadistes isolés, dans une écrasante majorité, ils étaient en lien avec une organisation ou a minima guidés", à l'image du tueur d'un policier et de sa compagne à Magnanville ou de l'assaillant du Thalys.

Alors que les autorités s'efforcent d'entraver les départs en Syrie, Al-Qaïda comme l'EI multiplient les appels au jihad solitaire, en dispensant notamment sur internet des modes opératoires et des listes de cibles.

L'infiltration du réseau du jihadiste de l'EI Rachid Kassim a ainsi permis d'interpeller depuis l'été au moins une dizaine de personnes, souvent jeunes, se disant prêtes à passer à l'action.

"L'EI dit à ses combattants: libre à vous de choisir le mode opératoire mais envoyez-nous les bons signaux pour nous permettre de revendiquer", explique Yves Trotignon.

Si le groupe jihadiste continue de prévoir des attaques de l'ampleur de celles qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015, "la situation militaire compliquée oblige" l'organisation "à privilégier les appels à la violence sur notre sol par une propagande soigneusement organisée", a prévenu mi-février le patron du renseignement intérieur Patrick Calvar devant une commission parlementaire.

On dénombre actuellement 977 candidats au départ en Syrie, parmi lesquels se trouvent, a-t-il souligné, "les plus sensibles aux appels lancés par Daech".