Mort de Simone Veil: réactions dans la communauté juive

Réactions dans la communauté juive de France à l'annonce de la mort vendredi de Simone Veil, immense figure de la vie politique française et témoin de la mémoire de la Shoah:

- Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a salué une femme "déterminée et toujours digne", dans une déclaration à l'AFP.

"Elle était restée tellement à l'écoute des faibles malgré tout ce qu'elle avait pu vivre ! Elle était devenue un signe lumineux d'espérance", a confié le chef religieux de la première communauté juive d'Europe, qui voit en elle "l'image d'une France résiliente".

"Elle était pour moi l'incarnation juste de ce verset de la Bible, dans le Deutéronome: +Voici, je place devant toi la vie et la mort (...), et tu choisiras la vie", a ajouté le grand rabbin Korsia, estimant que "le plus difficile sera de respecter le deuil d'une famille, car nous sommes tous en deuil d'elle".

- Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat, à l'AFP:

"La France perd une femme d'exception, un grand témoin et une militante de la mémoire de la Shoah (...). C'était une femme qui était attachée à la cause du féminisme et a laissé son nom à une loi (légalisant l'IVG, NDLR) qui a changé beaucoup de choses pour les femmes. Elle restera dans l'histoire de France".

- Le président du Fonds social juif unifié (FSJU) et de la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldmann, a tweeté: "Une princesse nous quitte, la France est en deuil, le monde juif est en deuil, le monde est en deuil ! Nous vous pleurons chère ".

- La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), dans un communiqué: Après la Shoah, "l'histoire de Simone Veil est celle d'un retour à la vie duquel naîtront un optimisme et une volonté qu'elle consacrera, son existence durant, au service de la justice et aux valeurs de la République".

"Simone Veil demeurera aussi dans l'Histoire comme celle qui a libéré le corps des femmes du poids séculaire de l'obscurantisme en légalisant le droit à l'avortement. Femme de courage et de progrès, son engagement lui valut d'être la cible, jusqu'à aujourd'hui encore, de la haine antisémite et antiféministe de l'extrême droite".

- "Elle restera toujours pour nous un modèle", a réagi sur Twitter la Fondation pour la mémoire de la Shoah, fondée en 2000 et dont Simone Veil fut la première présidente.

- La synagogue de la rue Copernic à Paris, siège de l'Union libérale israélite de France (Ulif), sur Facebook: "L'Ulif-Copernic est endeuillée suite au décès de Simone Veil. Femme d'Etat, infatigable défenseure des droits des femmes, survivante de la Shoah, ancienne ministre, présidente du Parlement européen, académicienne. Elle fut aussi une membre incontournable de notre synagogue. Elle aura marqué nos vies".