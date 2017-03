Orages: 28 départements en vigilance orange en fin de matinée

28 départements du nord-ouest au bassin parisien sont placés en vigilance orange en fin de matinée dimanche, a annoncé Météo France dans son bulletin de 6 h 00.

Les départements suivants sont placés en vigilance orange à partir de 11 h 00: Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Paris et la petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise.

La perturbation pluvieuse concerne actuellement l'ensemble de la façade Atlantique, et gagne dans l'intérieur des terres les Pays de la Loire vers le Centre, pour arriver en Ile-de-France où on attend de la grêle entre 15h00 et 16h00.

Après la pluie qui va continuer sa progression vers l'Est et traverser tout le pays dans la journée, s'installera un temps de traîne, à giboulées.

Les orages accompagneront ponctuellement des giboulées de neige ou de grésil. Ce sont les rafales de vent qui seront le plus à craindre, car elles pourront ponctuellement atteindre 110 à 120 km/h et provoquer des dégâts sur les toitures ou coucher des arbres.

Les rafales les plus fortes toucheront la Bretagne en fin de matinée, puis balaieront d'ouest en est les départements placés en vigilance orange.

Il faudra attendre le milieu d'après-midi pour que le temps se calme sur l'ouest, et la soirée pour l'est.