Orages: douze départements en alerte orange

Un jeune homme est porté disparu en Haute-Loire, emporté sur son tracteur alors qu'il portait secours à une personne âgée menacée chez elle par la montée des eaux après les violents orages et pluies diluviennes qui se sont abattus sur le département.

"Une personne est portée disparue au Brignon, emportée mardi soir sur son tracteur", a indiqué mercredi à l'AFP le préfet de la Haute-Loire Eric Maire, qui doit se rendre sur place.

"Les recherches interrompues pendant la nuit reprennent ce (mercredi) matin", a-t-il ajouté.

Deux kayakistes qui naviguaient sur la Loire, portés disparus dans un premier temps, ont été retrouvés sains et saufs, a précisé le préfet.

Les pompiers ont effectué une centaine d'interventions liées à ces intempéries, assistés par ceux du département voisin de la Loire.

Selon le maire du Brignon Jérôme Bay, cité par la presse locale, un jeune homme de 27 ans qui allait porter secours, avec les sapeurs- pompiers, à une personne âgée dont la maison était inondée, a été emporté par les flots sous les yeux des sauveteurs.

Un hélicoptère a été engagé pour mener les recherches, jusqu'ici en vain.

Le Brignon, une commune de près de 600 habitants, se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de la préfecture du Puy-en-Velay. D'importants dégâts sont aussi recensés à Costeros, Goudet et Landos, avec des arbres déracinés, des caves inondées par la montée brutale des eaux et les pluies torrentielles.

"ça a commencé vers 19H30. La pluie est tombée de plus en plus fort, puis la grêle, et ce qui était un petit ruisseau dans les rues s'est transformé en un torrent", a rapporté Pierre Gilbert, maire de la commune voisine de Costaros.

"De gros murs de jardin ont été alors emportés, des portes et du goudron de la voirie ont été arrachés, des commerces et des caves envahies par les eaux. On n'a jamais vu cela dans la commune", raconte l'élu, en précisant que les orages avaient cessé vers 02H00 du matin.

Météo-France a placé ce mercredi matin les 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange orages et recommande la plus grande prudence dans ces départements (l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie).

Un nouvel épisode d'orages particulièrement violents va débuter vers la mi-journée sur l'ouest de l'Auvergne, puis gagner l'ouest de Rhône-Alpes en traversant la vallée du Rhône en cours d'après-midi, précise Météo France.

Ces orages atteindront les Alpes en fin d'après-midi, avant de s'évacuer à l'est en soirée. Ils ne devraient pas être quasi-stationnaires comme mardi mais seront suffisamment violents pour apporter de fortes précipitations en un court instant avec parfois de la grêle et s'accompagneront d'une forte activité électrique.