A Orly, un moment de pagaille et d'inquiétude, retour à la normale dimanche

Un instant de panique et surtout une longue attente pour les voyageurs: le trafic, totalement interrompu après l'attaque d'une patrouille militaire de la force Sentinelle samedi matin, a progressivement repris dans l'après-midi à l'aéroport d'Orly.

Huit heures après l'attaque, au milieu des passagers qui scrutent les écrans de vols et les CRS et militaires qui patrouillent lourdement armés, on croise encore dans les couloirs d'Orly-Ouest le PDG du groupe Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, un dossier sous le bras.

"Les vols départs et arrivées ont repris depuis 13H00 à Orly-Ouest et depuis 15H00 à Orly-Sud. Mais on n'arrivera pas à revenir à la normale avant demain matin", prévient le patron. Le trafic a été interrompu plus de trois heures au terminal Ouest et plus de cinq heures à Orly-Sud.

Et entre les vols annulés, maintenus, et ceux déroutés vers Roissy, les voyageurs ont bien du mal à s'y retrouver.

Hakim, déjà croisé le matin à Orly-Sud, est toujours là avec sa soeur, son père et sa mère de 69 ans, dans un fauteuil roulant. Depuis que la famille a été évacuée lors des coups de feu, ils n'ont "aucune information" sur ce qu'il adviendra de leur vol initialement prévu vers l'Algérie.

Ceux qui devaient décoller plus tard sont plus chanceux. Sous les écrans, Claude Sureau et sa femme repèrent leur vol pour Toulon-Hyères: "il est marqué à l'heure, il n'y a pas de retard, donc ça a l'air bon", souffle le couple de soixantenaires. "Il ne nous manque plus que la porte d'embarquement".

- "Un kilomètre à pied" -

Les accès routiers à l'aéroport ont été rouverts, mais certains passagers arrivés à la mi-journée ont joué de malchance. Croisé sur la route entre les terminaux Ouest et Sud, Abdelmajid Abdelhedi, retraité tunisien de 87 ans, traîne une valise d'une vingtaine de kilos et doit embarquer pour Tunis.

"Mon taxi m'a laissé en plein milieu de la route en me disant que l'aéroport était bloqué. J'ai dû marcher un kilomètre à pied jusqu'à Orly-Ouest, (...) et maintenant je vais voir au Sud. Je suis très fatigué, je suis trop vieux", peste l'octogénaire.

Et puis, il y a ceux qui sont passés sur le fil. Alain Lenotre, 72 ans, et sa femme, sont en partance pour Ajaccio : "On a reçu un mail disant que notre avion avait été annulé. On est venus quand même, on ne savait pas qu'il y avait un attentat. Au final, notre vol est juste reporté, on dirait".

Devant les comptoirs des compagnies, chacun cherche à savoir, plus ou moins poliment, s'il va pouvoir se rendre à destination. La cohue rentre peu à peu dans l'ordre, mais l'attaque laisse encore des traces: le logo du plan vigipirate clignote sur les écrans et les bénévoles de la Croix Rouge sillonnent encore les halls.

Avec les secouristes, Roumba Touré accompagne sa soeur, Mariétou, enceinte de trois mois, pour tenter de retrouver ses bagages. La jeune femme, débarquée peu après 08H00 d'un avion en provenance de Bamako (Mali), est encore très secouée, après deux malaises dans la journée.

"Ma soeur a vu des gens crier et courir de partout et elle a été prise de panique. Moi je venais la chercher, j'étais dans le hall des arrivées", raconte Roumba, 26 ans.

"On m'a évacuée (dans un autre hall), il y avait trois militaires avec nous, personne ne pouvait entrer ni sortir. On m'a dit qu'il y avait eu des coups de feu, j'ai pris peur", débite-t-elle rapidement.

Le temps de sécuriser l'aéroport et orienter les passagers et leurs proches, les deux soeurs n'ont pu être réunies que vers 14H30. Roumba respire: "Quand je l'ai vue, ça a été un grand soulagement".