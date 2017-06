Ouvertures de bouches d'incendie: le phénomène "devient critique" en région parisienne

En pleine canicule, les ouvertures "sauvages" de bouches et poteaux d'incendie prennent une ampleur qui "devient critique" en Ile-de-France, a averti jeudi le groupe Veolia, qui distribue l'eau de 150 communes autour de Paris.

"La journée du mercredi 21 juin a vu le phénomène des ouvertures intempestives de bouches et poteaux incendie prendre une ampleur non connue à ce jour, qui devient critique", a affirmé Veolia dans un communiqué.

Sur le territoire du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui regroupe 150 communes dans sept des huit départements de la région, "le volume d'eau distribué a augmenté de près de 50%", entraînant la perte de 150.000 m3, "soit l'équivalent de 60 piscines olympiques".

Le distributeur constate "l'élargissement géographique de ce phénomène, jusqu'à présent concentré sur certaines communes de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne" et estime qu'"environ 500 appareils" ont été ouverts sur le seule journée de mercredi.

En quatre semaines, depuis le 26 mai, "600.000 m3 d'eau ont été gaspillés en Ile-de-France", ajoute Veolia, ce qui représente donc 240 piscines olympiques.

La région parisienne n'est pas la seule concernée: sur la même période, 600 appareils ont été ouverts dans les Hauts-de-France, provoquant la perte de 100.000 mètres cube d'eau, principalement à Lille, Roubaix et Tourcoing.

Veolia "en appelle au civisme et à la responsabilité des usagers" pour mettre fin aux "ouvertures intempestives", qui "représentent un danger pour tous" en cas d'incendie et sont aussi à l'origine d'inondations et de blessures.

Le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, a également condamné "fermement" les nombreuses ouvertures de bornes à incendie dans sa commune, qualifiées dans un communiqué d'actes "dangereux, inciviques et irresponsables".

La maire de la ville voisine d'Aubervilliers, Meriem Derkaoui, a demandé mercredi, avec cinq autres édiles de Seine-Saint-Denis, un "rendez-vous en urgence" au préfet du département.

Cette rencontre vise notamment à "sensibiliser les forces de la police nationale à la nécessité d'intervention conjointe et rapide pour fermer les borne ouvertes", selon M. Russier.