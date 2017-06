Pollution en IDF: mise en place du ticket à tarif réduit (Pécresse)

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) va activer jeudi "le tarif réduit antipollution dans les transports en commun", a-t-elle annoncé mercredi sur Twitter.

"Le #picdepollution se prolonge: j'ai décidé d'activer jeudi le tarif réduit #antipollution dans tous les transports ", a déclaré Mme Pécresse dans un tweet.

Ce tarif réduit antipollution a été créé en début d'année par le Stif. Il s'agit d'un titre spécifique +forfait anti-pollution+ utilisable lors des jours d'alerte de pollution

Il s'agit d'un "forfait jour toute zones" au tarif de 3,80 euros (le prix de deux tickets de métro), "très incitatif pour les automobilistes de grande couronne", "sans pénaliser les habitants des zones 1 et 2", avait expliqué le Stif en janvier.

Ce forfait journée spécifique est moins élevé que le forfait jour classique (entre 7,30 euros pour les zones 1-2 et 17,30 euros pour toutes les zones). Le manque à gagner du Stif est estimé autour de 500.000 euros par jour, selon la région.

Face à un épisode de pollution à l'ozone touchant l'Ile-de-France, lié aux fortes chaleurs, la préfecture de police de Paris a déjà décidé mardi de réduire mercredi la vitesse de 20 km/h et d'imposer le contournement de l'agglomération aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Airparif a constaté lundi un dépassement du seuil d'information et de recommandation (180μg/m³), qui devait se poursuivre au moins mardi (prévisions entre 190 et 220μg/m³) et mercredi (prévisions entre 200 et 230μg/m³).

La Mairie de Paris a mis en place des mesures de gratuité des services Velib’ ainsi que du stationnement résidentiel et, sous certaines conditions, Autolib'.

La préfecture de police a insisté "sur la nécessité de différer les déplacements en Ile-de-France ou privilégier le covoiturage et les transports en commun".