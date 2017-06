Pollution à l'ozone en Ile-de-France: la circulation différenciée mise en place jeudi.

Les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler jeudi à Paris et en proche banlieue dans le cadre de la mise en place de la circulation différenciée en raison d'un épisode de pollution à l'ozone, a annoncé mercredi la préfecture de police de Paris.

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés (pour la plupart dont l'immatriculation est antérieure à 1997) et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires depuis mi-janvier, précise la préfecture dans un communiqué.

Seuls les véhicules de la classe 0 à 3 Crit'Air pourront ainsi se déplacer dans ce périmètre.

Elle "concerne 28% des véhicules immatriculés en petite couronne et 12% des véhicules circulant dans la zone intra A86 permet de réduire de 32% la part d'oxydes d'azote émise provenant du trafic dans la zone intra A86", affirme la PP.

Depuis lundi, la concentration d'ozone en Île-de-France dépasse le seuil d'information et de recommandation (180 μg/m³). "Airparif prévoit de nouveau un dépassement de ce seuil pour mercredi (prévisions entre 220 et 250μg/m³) et jeudi (prévisions entre 180 et 210 μg/m³)", détaille la préfecture. Une concentration aggravée par l'épisode de canicule qui touche la France depuis plusieurs jours.

Des mesures de réduction de vitesse de 20 km/h et le contournement de l'agglomération aux véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient en vigueur mercredi dans toute l'Ile-de-France.

La Mairie de Paris reconduira jeudi les mesures de gratuité des services Velib ainsi que du stationnement résidentiel et, sous certaines conditions, Autolib.

Le STIF activera jeudi le "forfait journalier antipollution" (3,80€), un ticket qui permet d'emprunter les transports en commun dans toute l'Ile-de-France.

Si l'épisode de pollution à l'ozone se poursuit, "le préfet de police Michel Delpuech réunira de nouveau les experts et les élus et proposera des mesures adaptées", ajoute la préfecture.

Polluant "secondaire", l'ozone se forme sous l'action d'un fort ensoleillement et de températures élevées par la combinaison de deux polluants: les composés organiques volatils ou COV, émis par des sources naturelles mais également par l'industrie, et les oxydes d'azote (principalement émis par le trafic routier).

L'ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques.