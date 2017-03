Procès Carlos: "Vous me demandez de devenir un informateur contre moi-même"

"Vous me demandez de devenir un informateur contre moi-même": interrogé jeudi par la cour d'assises de Paris sur sa responsabilité dans l'attentat du Drugstore Publicis en 1974, Ilich Ramirez Sanchez a éludé se retranchant derrière la règle du silence des commandos palestiniens.

Ma question sera simple: avez-vous lancé la grenade du Drugstrore Publicis?", a attaqué le président François Sottet.

"C'est une question très dangereuse. Vous me demandez de devenir un informateur et un informateur contre moi-même", lui répond Carlos. "Je suis historiquement un cadre de la résistance palestinienne dans les commandos spéciaux et nous avions pour règle, sous peine de mort, de ne donner aucune information sur une opération. Alors encore moins lors d'un procès".

Le président lui demande alors s'il aurait pu commettre une action aveugle de ce type, s'il la juge légitime, sans obtenir de réponse. L'attentat, commis le 15 septembre 1974 avait fait deux morts et 34 blessés.

"Si vous décidez d'attaquer un objectif comme le Drugstore, vous laissez un petit sac avec de l'explosif et vous partez, il y a quelque chose de pas net dans cette histoire", commente le Vénézuélien. "Pour moi, c'est pas une affaire politique, c'est une affaire de racket", avance Carlos sans convaincre avant de se raviser: "Peut-être que c'est Carlos, peut-être c'est moi, mais il n'y a aucune preuve de cela", dit-il.

Plus tard, il se met en colère et revendique l'ensemble des actions menées en Europe par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). "Je revendique, à la mémoire de tous nos martyrs, j'assume la responsabilité de toutes les opérations en Europe. J'en suis fier", proclame-t-il.

Est-ce-que la grenade du Drugstore fait partie de ces opérations, enchaîne le président. "Est-ce-que le FPLP l'a revendiqué, non", répond Carlos.

Auparavant, le psychiatre Jean-François Wirth qui a examiné Carlos en 2013 à la centrale de Poissy a expliqué que l'homme ne présentait pas de pathologie mentale et était donc accessible à une sanction pénale.

Interrogé sur le caractère de l'accusé, l'expert l'a dépeint comme "un homme parlant de lui avec complaisance, sans jamais livrer d'éléments précis, un individu désirant se valoriser, se donner une certaine importance". "On peut dire qu'il aime se mettre en avant mais cela ne présente pas un caractère pathologique", a-t-il précisé

Décrivant une "personnalité originale" dont "certains diraient qu'il a tendance à s'écouter un peu parler", le psychiatre a également décrit un homme intelligent, qui sait ce qu'il veut et qui, au nom de cela, est capable de s'adapter à ses interlocuteurs et aux circonstances".