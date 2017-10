Procès Fiona: Makhlouf, bourreau d'enfant ou "tonton" adorable ?

Berkane Makhlouf a-t-il pu porter des coups mortels à Fiona ? Mardi, les témoignages devant les assises de la Haute-Loire ont tenté de cerner la personnalité de l'ex-compagnon de la mère de la fillette, "violent" avec les adultes, "adorable" avec les enfants.

"Manipulateur pervers", "jaloux", "paranoïaque", "impulsif"... Les adjectifs ne manquent pas à deux anciennes compagnes pour décrire la noirceur du caractère de l'accusé de 37 ans, vêtu d'un col roulé sombre, jugé en appel depuis lundi au Puy-en-Velay aux côtés de son ex-compagne Cécile Bourgeon, 31 ans.

Toutes deux décrivent la même spirale infernale. Les débuts idylliques, "beaucoup trop beaux" les premiers mois. L'homme est "attentionné", "drôle", "touchant"... avant de les terroriser, racontent-elles.

"Il me donnait des coups de poings, des claques, me tirait par les cheveux (...) Il m'enfermait à clef quand il partait faire une course. Il pouvait tout casser dans la maison", énumère l'une des témoins, au bord des larmes.

"Ma relation avec lui a été un enfer. Il m'a traumatisée. Il plonge sa victime dans une relation fusionnelle, une addiction, accuse une autre à la barre. Puis c'est une longue descente aux enfers avec des violences physiques, psychologiques." "C'est très difficile de s'en sortir quand on a personne autour de soi", assène-t-elle froidement.

"Tu la tiens ta vengeance, là !", lui lance en retour Berkane Makhlouf, qui prend la parole sans crier gare à chaque témoignage.

Mais quand il s'agit de sa relation avec les enfants, le portrait est plutôt élogieux.

"Il était irréprochable. Les enfants l'adoraient. Je savais qu'il aurait été un super papa. C'est ce qui m'a plu chez lui", assure une des anciennes concubines. "Jamais il n'a été violent avec ma fille", reconnaît l'autre.

- 'Pas incompatible' -

Pour son frère, entendu également par la cour, Berkane Makhlouf est "lui-même un enfant" et "n'aurait jamais fait de mal" à Fiona. Et de raconter dans le détail l'enfance de l'accusé baignée dans un climat de violence, le mal-être d'un garçon de 8 ans qui tente de se défenestrer.

Un homme fragile, "benêt", "suiveur", toxicomane qui multipliait les "crises de nerfs" lorsqu'il était "en manque". Mais auquel il confiait sans problème ses enfants qui adoraient leur "tonton". Et qui aurait pu "filer droit" s'il n'avait pas connu "cette fille-là", dit le frère en désignant Cécile Bourgeon.

Pour les avocats de la partie civile, ce passé de violence est un élément à charge contre l'accusé. "On pense en général +qu'un mauvais mari ne fait pas un mauvais père+. Non, ça va en général de pair et c'est le cas ici", estime Me Marie Grimaud, qui intervient pour une association de protection de l'enfance.

"Ce n'est pas incompatible pour Monsieur Makhlouf de dire qu'il aime d'autres personnes, notamment des enfants, mais qu'il peut être violent à leur égard, pour des motifs parfaitement futiles. C'est une impulsivité qu'il a au fond de lui et on pense que lorsque Fiona a été trop turbulente pour lui, il a pu commettre l'irréparable", renchérit Me Antoine Portal, qui en représente une autre.

Mais c'est contre le président de la cour que Me Mohamed Khanifar, l'avocat de l'accusé, s'emporte en lui reprochant de multiples remarques à charge: "Vous l'avez tué judiciairement parlant ! (...) Vous avez totalement occulté son attitude avec les enfants".

Le 12 mai 2013, Cécile Bourgeon, enceinte de son troisième enfant, avait signalé à la police la disparition de Fiona dans un parc de Clermont-Ferrand, un mensonge que le couple avait maintenu pendant plusieurs mois avant d'avouer sa mort en se rejetant mutuellement la faute.

En première instance, elle a été condamnée à cinq ans de prison par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, Berkane Makhlouf à 20 ans de réclusion criminelle. Le parquet général avait fait appel.