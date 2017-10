Procès Merah: le tueur au scooter était surarmé

Des experts en balistique ont présenté vendredi à la cour d'assises de Paris, où comparaît le frère de Mohamed Merah, les sept armes du tueur dont le pistolet mitrailleur remis par le second accusé, Fettah Malki, qui ne l'a pas formellement reconnu.

L'arsenal dont disposait Mohamed Merah, découvert après sa mort, était composé de quatre armes de poings, d'un fusil à pompe, d'un pistolet mitrailleur et d'une mitraillette, armes presque toutes en parfait état de marche.

Seules les plus maniables, un Colt 45 et le pistolet mitrailleur Uzi, ont été utilisés par le jihadiste lors des attaques de Toulouse et Montauban, ont précisé à l'audience deux policiers, experts en balistique.

Accusé d'avoir fourni le pistolet mitrailleur à Merah, Fettah Malki n'a pas formellement reconnu l'arme issue des scellés qui lui a été présentée.

"J'ai un doute que c'est bien cette arme-là, la mienne était plus rouillée que celle-là. J'ai aussi un doute sur le fait de lui avoir donné un chargeur", a-t-il déclaré.

L'accusé a expliqué avoir confié l'arme à Mohamed Merah pour qu'il la nettoie. "Je ne l'ai pas donnée ni vendue et j'ai toujours parlé d'une arme rouillée", a-t-il insisté.

"C'est une nouvelle version", a constaté l'avocate générale. "Mais si Merah l'a nettoyée, c'est normal qu'il n'y ait pas de trace de rouille", a-t-elle fait valoir, avant de demander à la défense "d'arrêter d'entretenir des confusions artificielles".

Entre le 11 et le 19 mars 2012, Mohamed Merah a assassiné sept personnes à Toulouse et Montauban, avant d'être abattu le 22 mars dans son appartement par des policiers d'élite du RAID.

Après la mort de Merah, les policiers ont récupéré à son domicile deux Colt 45.

Sur les indications fournies par le jihadiste avant l'assaut, les policiers ont ensuite retrouvé le reste de l'arsenal dans une Mégane et une Clio.

Dans la première voiture se trouvaient un fusil à pompe de calibre 12 semi-automatique, un révolver 357 magnum et un pistolet mitrailleur britannique Sten, très utilisé pendant la dernière guerre mondiale par la Résistance en France.

Le véhicule contenait également le micropistolet mitrailleur Uzi utilisé par Merah à l'école juive. L'arme s'était enrayée après une première rafale.

Seule arme défectueuse du lot, selon les experts, elle a sans doute dysfonctionné car Merah a engagé dans le chargeur plus de balles que la normale pour ce pistolet mitrailleur capable de tirer 1.200 coups à la minute (soit une moyenne de 20 par seconde).

Dans la Clio, les enquêteurs ont enfin découvert le Colt utilisé sur les trois scènes de crimes.