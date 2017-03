Puy-de-Dôme: un poilu inhumé avec les honneurs, 100 ans après sa mort

Son nom figure tout en haut du monument aux morts de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme): Gabriel Aymard, un poilu dont la dépouille a été retrouvée un siècle après sa mort, a été inhumé vendredi "chez lui" avec les honneurs militaires.

Ce soldat du 1er régiment du génie est tombé à 28 ans sous les balles allemandes le 4 septembre 1916 lors de la bataille de la Somme, un des épisodes les plus sanglants de la Grande Guerre.

Son corps avait été retrouvé l'été dernier à Chilly (Somme) après un coup de pelle providentiel lors de travaux de terrassement.

La médaille militaire que portait encore la dépouille avait permis d'identifier le disparu et prévenir sa famille.

"Nous l’oublions parfois aujourd'hui, les familles des soldats morts au combat n'ont pas toujours pu se recueillir devant le corps de leurs chers disparus", a déclaré dans un discours le Premier ministre Bernard Cazeneuve.

"Dans sa sécheresse, l’évocation de cette vie trop brève nous dit ce que fut alors le destin de millions de jeunes gens venus de tous les villages de France, à l’appel de la République, et qui sont tombés, pour la défendre, comme lui, sur la terre froide du Nord", a-t-il ajouté devant une foule de plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles des élus et des responsables militaires de la région.

Saluant la mémoire du disparu, le chef du gouvernement s'est recueilli devant son cercueil, recouvert du drapeau national et placé à côté du monument aux morts au son d'une marche funèbre avant de déposer une gerbe.

Une vingtaine d'enfants des écoles primaires de la commune ont à leur tour déposé chacun une fleur de couleur bleue, blanche ou rouge.

"Je veux donc ici envoyer un message de confiance dans l'Europe afin que les descendants de Gabriel Aymard, ceux de ses camarades et de ses adversaires d'autrefois, puissent continuer à vivre au sein d'un continent en paix et réconcilié avec lui-même", a conclu le chef du gouvernement, qui devait se rendre ensuite à Issoire. Une Marseillaise a clos la cérémonie.

Avant de quitter les lieux, il a échangé quelques mots avec Raymonde Fréjat et Pierre Aymard, respectivement nièce et neveu du poilu décédé, âgés de 95 ans et 92 ans et entourés d'une soixantaine de descendants.

"C'était une très belle cérémonie, ensoleillée. Il est revenu chez lui. S'il voyait cela depuis les cieux..." a déclaré ému Jean-Paul Fréjat, 71 ans et petit-neveu de Gabriel Aymard.

Le poilu a été ensuite inhumé dans le caveau familial vers 17H00.