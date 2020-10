Quintuple infanticide: en appel, Sylvie Horning condamnée à 14 ans de réclusion

Sylvie Horning, une mère de famille jugée en appel depuis mercredi aux assises du Bas-Rhin pour avoir tué cinq de ses nouveau-nés, a été condamnée vendredi à 14 ans de réclusion criminelle, conformément aux réquisitions du parquet.

La cour a estimé que cette mère de 3 grands enfants, quatre fois grand-mère, ne présentait pas de trouble psychique, ni d'altération du discernement.

En premier instance, en juin 2019, devant la cour d'assises du Haut-Rhin, elle avait écopé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, une sentence jugée lourde, même par certaines parties civiles.

Lors de sa dernière prise de parole vendredi, l'accusée avait remercié la cour, estimant avoir été entendue. Au prononcé du verdict, elle a semblé particulièrement émue, essuyant des larmes avant de se prendre la tête entre les mains.

"La peine prononcée cette fois-ci est beaucoup plus acceptable que celle qui avait été prononcée en première instance : on passe de 20 ans à 14 ans, c'est quand même un pas énorme qui a été franchi", a réagi son avocat, Me Franck Berton.

"Ce verdict me paraît équilibré", a commenté Me Monique Sultan, avocate de l'association Enfance et Partage. "Il tient compte à la fois de la gravité des faits, de la personnalité de madame Horning, du travail qu'elle a encore à faire, et d'une volonté d'apaisement pour les enfants".

Dans cette affaire hors du commun, restée non élucidée pendant 14 ans, Sylvie Horning avait été identifiée par hasard en 2017, à l'occasion d'une banale bagarre entre voisins qui avait conduit au prélèvement de son ADN. Elle s'était alors révélée être la mère de quatre nouveau-nés dont les cadavres avaient été retrouvés en 2003 dans des sacs-poubelle dans une forêt de Galfingue (Haut-Rhin).

Ses proches avaient découvert avec stupeur qu'elle avait accouché cinq fois seule dans la salle de bains de leur maison avant de faire disparaître les bébés, cachés dans un cagibi pendant des années avant d'être abandonnés en forêt.

Les restes d'un cinquième nouveau-né avaient été découverts dans une glacière au domicile familial, près de Mulhouse.