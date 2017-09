Rassemblement d'artistes dimanche à Paris en soutien au cinéaste russe Serebrennikov

Des acteurs et des directeurs de théâtre ont prévu de se rassembler dimanche à Paris en soutien au metteur en scène et réalisateur russe Kirill Serebrennikov, inculpé pour détournement de fonds publics et assigné à résidence dans une affaire qui indigne les milieux artistiques.

Ce rassemblement "sera l'occasion de signer et rendre publique une lettre interpellant l'ambassadeur de Russie en France sur la situation de Kirill Serebrennikov", indique dans un communiqué le Théâtre de Chaillot, où se tiendra cette "première action de soutien" à 11h, place du Trocadéro.

Outre Didier Deschamps, directeur du Théâtre national de Chaillot, Olivier Py, directeur du festival d'Avignon, David Bobée, directeur du Centre dramatique national Normandie-Rouen, qui ont lancé cette initiative, une vingtaine de personnalités du spectacle sont attendues, parmi lesquelles les acteurs Louis Garrel, Isabelle Carré, Béatrice Dalle, Mélanie Laurent, Denis Podalydès, Charlotte Rampling, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, les anciens ministres de la Culture Jack Lang et Aurélie Filippetti.

Metteur en scène reconnu en Europe et réalisateur de films présentés aux festivals de Cannes et Venise, Kirill Serebrennikov a été arrêté dans la nuit du 21 au 22 août et assigné à résidence. Il est soupçonné d'avoir détourné 68 millions de roubles (environ un million d'euros au taux actuel) entre 2011 et 2014 sur des subventions publiques.

Son arrestation a suscité une vague d'indignation dans l'opposition et les milieux artistiques russes, mais aussi à l'étranger. Certains ont dénoncé un acte de censure directement ordonné par le Kremlin visant à intimider les artistes à l'approche de la présidentielle.

M. Serebrennikov, directeur artistique du Centre Gogol, célèbre théâtre contemporain de Moscou, a qualifié d'"impossibles et absurdes" les charges pesant contre lui.