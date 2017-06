Réforme du travail: Mélenchon promet une opposition "complète"

Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise à l'Assemblée, a promis mercredi une opposition "complète" à la réforme du travail, qui débute mercredi au Conseil des ministres, promettant de "rallier toutes les populations" contre ce "renversement de l'ordre public social".

Le projet de loi permettant de réformer par ordonnances le Code du travail, promesse phare d'Emmanuel Macron, est présenté ce mercredi en Conseil des ministres.

"Notre opposition sera complète. Je veux que tout le monde arrive à comprendre qu'il s'agit de renverser tout l'ordre public social de notre pays par ordonnances. Et alors même qu'il y a une stratégie du secret de la part du gouvernement qui aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître un texte sur lequel on puisse discuter, s'exprimer, et qui va rester un texte de généralités sur lequel il sera impossible de discuter le contenu de la réforme du code du travail", a dénoncé M. Mélenchon sur Europe 1.

"Évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'opposition parlementaire. Nous allons jouer notre rôle, nous serons dans la rue, absolument, et puisque la CGT a pris l'initiative de proposer une date (le 12 septembre, NDLR), nous, La France insoumise, nous allons jouer notre rôle, nous allons rallier toutes les populations, des quartiers, ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs, les gens en formation, les étudiants", prévient-il.

"Nous leur dirons +il faut se joindre à ce mouvement, il faut résister, il y a un devoir de défense+", a poursuivi le député de Marseille.