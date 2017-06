Relations avec le Qatar: le FN veut une commission d'enquête parlementaire

Le Front national (FN) souhaite une commission d'enquête parlementaire sur les "relations" entre "un certain nombre d'élus" français et le Qatar, qualifié de "pays corrupteur", a déclaré mardi la présidente du parti, Marine Le Pen.

Mme Le Pen a prôné sur France 2 de "couper les sources de financement, notamment, nous l'avons réclamé depuis de nombreuses années, celles en provenant du Qatar, alors que la classe politique française est très imprégnée par des relations qui sont pour le moins critiquables avec ce pays, dont je dis que c'est un pays corrupteur".

"D'ailleurs, une des premiers choses que nous ferons (après les législatives, NDLR) c'est réclamer une enquête parlementaire sur les relations qui peuvent exister entre un certain nombre d'élus et ce pays qu'est le Qatar aujourd'hui, qui est mis au ban par un certain nombre pays musulmans", a poursuivi la présidente du FN.

Le Qatar, avec qui l'Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations lundi, l'accusant de soutenir le "terrorisme", est très présent en France, notamment dans les domaines du sport, de l'immobilier et de l'industrie.

Par ailleurs, après l'attaque d'un policier mardi devant Notre-Dame à Paris, Mme Le Pen a dénoncé "des soldats du fondamentalisme islamique qui sont sur notre territoire, qui sont recrutés sur notre territoire en partie, quand ils ne viennent pas au travers des flux de migrants comme c'était le cas pour le Bataclan, qui se nourrissent de cette idéologie qui pullule en France sans que le gouvernement, ni celui-ci ni l'ancien, ne mettent en œuvre les moyens pour pouvoir (l')éradiquer".

La "task force" antiterroriste que va installer Emmanuel Macron à l'Elysée n'est qu'un "gadget qui va en réalité créer un niveau supplémentaire par rapport à un système français déjà complexe et qui pourrait déjà être plus efficace", a aussi jugé la présidente du FN et candidate aux législatives.

Emmanuel Macron a promis durant la campagne électorale de mettre "fin aux accords qui favorisent en France le Qatar".