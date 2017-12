Retour à la normale à Montparnasse, retards de TGV liés aux intempéries

La situation est redevenue normale lundi vers 12H00 en gare Montparnasse à Paris, touchée par une panne d'électricité qui a pénalisé des trains de banlieue, mais une quinzaine de TGV subissaient des retards liés aux intempéries, a annoncé la SNCF.

"Depuis 12H00, les installations électriques sont totalement réparées et la situation en gare Montparnasse est normale (sonorisation, affichage, équipements d'accessibilité, etc.)", a fait savoir la SNCF dans un communiqué, ajoutant qu'"une enquête est en cours pour déterminer les raisons de cette panne".

Cette panne électrique a affecté lundi matin certains trains de banlieue, des Transiliens des lignes N et U, mais pas les TGV ni les TER.

A la mi-journée néanmoins, "moins d'une quinzaine de TGV" en provenance de Nantes et de la région Poitou-Charentes subissaient des retards de 45 minutes en moyenne, liés à l'arrivée sur ces régions de la tempête Ana, a précisé l'opérateur à l'AFP.

Lundi matin, la gare Montparnasse, qui relie Paris à l'ouest de la France, a été touchée par une panne électrique survenue "vers 02H00, dans un local technique en gare de Montparnasse", et qui a pénalisé "essentiellement l'éclairage des quais, la sonorisation et l'affichage en gare, ainsi que les équipements d'accessibilité (ascenseurs et escalators notamment)".

"Les experts techniques ont procédé à la vérification d'une centaine de circuits électriques", a détaillé la SNCF.

L'opérateur avait précisé en tout début de matinée que "les systèmes de secours ont pris le relais et (que) la gare est maintenant dans sa majeure partie éclairée".

Ces incidents sont intervenus après une importante panne qui a paralysé le 3 décembre la gare Montparnasse pour la deuxième fois depuis l'été, laissant des milliers de personnes sans transport.

Depuis, la SNCF a promis "une profonde réorganisation" dans la gestion de la rénovation de ses infrastructures, comme le réclamait le gouvernement.