Rixe de Sisco: deux mois avec sursis requis contre le 4e frère d'une famille marocaine

Deux mois de prison avec sursis ont été requis mardi soir devant le tribunal correctionnel de Bastia contre Houcine Benhaddou, le 4e frère d'une famille marocaine impliquée dans l'affaire de la violente rixe de Sisco (Haute-Corse), en août 2016.

Absent à l'audience, comme son avocat, Moucine Benhaddou était jugé pour violences aggravées et usurpation d'identité, car, en situation irrégulière, il avait pris la fuite au moment des faits en utilisant l'identité d'un de ses frères. Il avait finalement été interpellé à Montpellier en février lors d'un contrôle d'identité. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet.

De violentes échauffourées avaient opposé le 13 août 2016 les membres de la famille Benhaddou qui souhaitaient occuper seuls une petite crique du village de Sisco à des villageois.

Quelques mois après l'agression de pompiers dans un quartier populaire d'Ajaccio le soir de Noël 2015, qui avait été suivie d'une manifestation émaillée de slogans racistes et du saccage d'une salle de prière musulmane, la rixe de Sisco avait ravivé les tensions sur l'île. Burkini, insultes racistes, femme seins nus malmenée sur la plage...: le flou initial à propos des circonstances des échauffourées avait contribué à l'émoi suscité par cette altercation.

Lors du premier procès qui s'était tenu en septembre 2016, Mustapha Benhaddou, 33 ans, déjà condamné à plusieurs reprises et présenté à l'audience comme l'instigateur principal de la rixe , a écopé de deux ans de prison ferme. Il a fait appel de cette condamnation. Deux de ses frères, Abdelillah, 38 ans, et Jamal, 29 ans, ont été condamnés à 6 mois avec sursis.

Deux villageois, le boulanger Lucien Straboni, 50 ans, déjà condamné dans une affaire d'extorsion, et un employé municipal de 22 ans, Pierre Baldi, ont quant à eux été condamnés à un an et huit mois avec sursis.