"Secrets d'Histoire" s'installe sur France 3 avec un spécial Léonard de Vinci

Nouveau départ pour "Secrets d'Histoire" : l'émission phare de Stéphane Bern, lancée il y a douze ans sur France 2, s'installe lundi soir sur France 3 avec un numéro spécial consacré au génie de la Renaissance Léonard de Vinci.

Cette émission événement a été préparée avec notamment la complicité du Louvre, à l'occasion de la grande exposition que le Musée consacrera au peintre à partir du 24 octobre. Elle emmènera les téléspectateurs dans les coulisses du célèbre artiste, de Chambord à sa Toscane natale.

"Secrets d'Histoire" a mis les petits plats dans les grands, avec notamment des images inédites et exclusives des fameux codex de l'artiste et inventeur, des carnets dans lesquels il décrivait et dessinait ses trouvailles.

Confiés à l'Institut de France, ces trésors du patrimoine sont cachés dans les coffres de la Banque de France qui les a exceptionnellement montrés.

L'émission reviendra aussi sur les peintures légendaires de Léonard de Vinci qui continuent à fasciner experts et béotiens, et qui peuvent aider à retracer sa personnalité, son parcours et les ombres qui planent sur certains pans de sa vie.

"Les fans d'histoire et d'histoire de l'art vont y trouver leur compte", a assuré Stéphane Bern à l'AFP.

"Léonard de Vinci est un génie absolu qui incarne la Renaissance, et selon le principe de Secrets d'Histoire on va aller derrière l'oeuvre et essayer de comprendre qui il était", raconte l'animateur.

- Installé le lundi -

"C'était un homme libre, indépendant, qui avait été arraché à sa mère parce qu'il était bâtard. D'ailleurs, on voit son arrachement dans un de ses tableaux où la Vierge laisse partir son fils vers son destin, celui du sacrifice ultime, et en même temps le retient...", dit-il.

Un sujet qu'il trouve emblématique de l'objectif de "Secrets d'Histoire". "C'est une émission de service public, on est là non pas pour vulgariser mais pour intéresser le plus grand nombre et rendre accessible la culture" à travers ce genre d'histoires, résume l'animateur.

"Secrets d'Histoire" fait partie d'une poignée de programmes phares du service public qui changent de chaîne en cette saison 2019-2020, comme "Stade 2", ou "Le village préféré des Français" (également animé par Stéphane Bern), tous deux passés de la 2 à la 3 au nom d'une meilleure cohérence entre les antennes du groupe France Télévisions.

Ce changement va permettre à "Secrets d'histoire" de s'installer dans un créneau bien identifié, le lundi soir, avec d'autres documentaires, alors que France 2 programmait le magazine historique de manière erratique, généralement le jeudi ou le mardi soir.

Un ancrage qui convient bien à Stéphane Bern. Le présentateur, qui continuera à animer "des grands événements" sur France 2, se sent tellement bien sur sa nouvelle chaîne qu'il vient de signer pour une saison supplémentaire de "Secrets d'Histoire".