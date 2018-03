SNCF: "Coup de gueule" de Pepy contre le "cheminot bashing"

Le patron de la SNCF Guillaume Pepy a lancé mercredi "un coup de gueule" contre le "cheminot bashing", expliquant que l'entreprise doit se réinventer en misant sur les compétences de ses cheminots.

"Je voudrais pousser un coup de gueule", a lancé M. Pepy au micro d'Europe 1.

"En ce moment, on est vraiment dans une période de SNCF bashing et de cheminot bashing (le dénigrement systématique, ndlr), et j'en ai assez. Je trouve que c'est nul et que c'est inutile", a-t-il expliqué, précisant que le gouvernement n'était "pas en cause".

"Aujourd'hui (...), on a commencé le service à 04H50. On est 180.000 dans l'entreprise, on va faire 17.000 trains, on va surveiller 33.000 km de lignes et on va accueillir 4,5 millions de clients", a-t-il relevé.

A ceux qui disent "les cheminots sont des fainéants", il répond: "Non il n'y a pas de prime de charbon, non il n'y a pas 28 jours de RTT. En revanche, oui, il y a de l'engagement, il y a de la compétence et il y a des efforts."

Dans un secteur qui va être pleinement ouvert à la concurrence, "la SNCF ne peut pas être la seule entreprise à embaucher au statut" de cheminot, a relevé M. Pepy.

Pour le président du conseil de surveillance du groupe SNCF et PDG de SNCF Mobilités, il s'agit surtout "de s'adapter".

La SNCF, pour "rester elle-même, c'est-à-dire un grand service public pour les Français, il faut qu'elle se réinvente", non pas avec moins de trains mais pour "rendre un meilleur service avec l'argent qu'on y met", a-t-il ajouté.

"Personne n'a intérêt à une grève", a-t-il répété, alors que les syndicats menacent d'un long conflit pour s'opposer aux projets du gouvernement, qui entend notamment mettre fin au statut à l'embauche.

Les "deux mois de négociations" avec la ministre des Transports Elisabeth Borne, "chacun doit les utiliser à plein", a-t-il souhaité. Notamment pour discuter du "pacte social de demain", a estimé Guillaume Pepy, pour qui "tout doit tourner autour de l'investissement sur les compétences des gens".