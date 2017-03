Soudan: recherches pour retrouver le Français enlevé au Tchad

Les forces de sécurité soudanaises ont lancé une opération de recherche pour tenter de retrouver l'otage français enlevé au Tchad, après que le ministre tchadien de la Sécurité eut déclaré qu'il se trouvait au Soudan, a annoncé dimanche le ministre soudanais des Affaires étrangères Ibrahim Ghandour.

Les services de renseignement et de sécurité (NISS) et le renseignement militaire ont lancé une opération de recherche pour retrouver l'otage, enlevé jeudi dans l'est du Tchad, a déclaré le ministre à l'agence officielle Suna.

"Ils travaillent tous pour retrouver l'otage français et le faire revenir dans sa patrie", a ajouté le ministre.

"Khartoum agit en coordination avec les services de renseignement français et le gouvernement du Tchad pour retrouver l'otage. Nous espérons le trouver bientôt", a-t-il dit.

Vendredi, le ministre tchadien de la Sécurité Ahmat Mahamat Bachir avait déclaré que l'otage français avait été localisé au Soudan.

M. Bachir avait indiqué que le Français, travaillant pour une compagnie minière, avait été "enlevé dans une localité située à 50 km de Goz Beida", à 200 km au sud d'Abéché.

"Nous faisons tout ce qui est notre possible en liaison avec les autorités tchadiennes pour obtenir sa libération", avait déclaré vendredi à Paris le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, interrogé par l'AFP.

Plusieurs Français et occidentaux ont été enlevés par des groupes jihadistes dans l'ouest et le centre de l'Afrique au cours des dernière années.

Le dernier enlèvement d'un Français au Tchad remonte au 9 novembre 2009. Laurent Meurice, un agronome français travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), avait été kidnappé dans l'est du pays, une prise d'otage revendiquée par un groupe soudanais du Darfour, les "Aigles de libération de l'Afrique". Il avait été libéré le 6 février 2010, après 89 jours de détention.