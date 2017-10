Tennis: Caroline Garcia qualifiée pour le Masters, dix ans après Bartoli

Caroline Garcia s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière pour le Masters féminin de Singapour (22-29 octobre), après le forfait jeudi à Moscou de la Britannique Johanna Konta, la seule qui pouvait encore lui ravir le dernier billet, a-t-on appris jeudi auprès de la WTA.

La Française, qui aura 24 ans le 16 octobre, succède ainsi à Amélie Mauresmo dernière tricolore à s'être invitée directement en 2006 dans le top 8 des meilleurs joueuses de l'année.

Blessée à un pied, Konta a renoncé à participer à la "Coupe du Kremlin", le dernier rendez-vous décisif pour le grand événement en Asie.

La qualification de Garcia récompense sa belle fin de saison en Chine où elle a remporté coup sur coup le tournoi de Wuhan puis celui de Pékin, l'équivalent d'un Masters 1000 chez les messieurs. Ces succès lui avaient permis de subtiliser à Konta la huitième place à la "Race".

Marion Bartoli est la dernière Française à avoir goûté au prestige du Masters, en 2011 et 2007, mais c'était alors en qualité de remplaçante. Elle avait disputé deux matches en 2007 après la blessure de Serena Williams et un autre quatre ans plus tard à la suite du forfait de la Russe Maria Sharapova.

L'enjeu pour Garcia sera d'essayer de franchir la phase de poules et de s'inviter ainsi dans le dernier carré, comme son ancienne capitaine de Fed Cup Mauresmo, finaliste en 2006 et lauréate l'année précédente.