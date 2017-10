Tortures sur la petite Angèle: perpétuité requise contre la mère, 30 ans contre le beau-père

La réclusion criminelle à perpétuité et une peine de 30 ans de réclusion ont été respectivement requises jeudi devant les assises de la Vendée contre la mère et le beau-père d'Angèle, accusés d'avoir torturé la fillette de quatre ans retrouvée morte en 2014.

L'avocat général Olivier Dubief a requis la peine la plus lourde à l'encontre de la mère, Jordane Dubois, 24 ans, également jugée pour le meurtre de l'enfant décédé par strangulation, dont le corps, brûlé sur un tiers de sa surface, avait été découvert le 8 septembre 2014 à Saint-Georges-de-Pointindoux (Vendée).

Le magistrat a demandé à la cour de condamner les deux accusés, Mme Dubois et son ancien compagnon, David Pharisien, 29 ans, à la peine maximale, au vu "de l'extrême gravité des faits", de "l'absence de regrets" des deux accusés et du "détachement dont ils font preuve", mais aussi "dans la mesure où aucun des deux n'assume la responsabilité de ses actes".

Jordane Dubois et David Pharisien ont nié tout au long de leur procès avoir battu ou brûlé la fillette, ne reconnaissant que quelques "fessées" pour l'une, ou des "punitions inadaptées" pour l'autre.

"La défense va vous dire +vous ne pouvez pas condamner car on ne sait pas qui a fait quoi+", a ajouté Olivier Dubief, pour lequel il y a "suffisamment d'éléments" pour dire que les deux accusés "ont agi en co-action: l'un commence la punition, l'autre la finit".

"Dans ce dossier, la preuve la plus parfaite, c'est le corps d'Angèle, un livre ouvert racontant son calvaire et qui vient dire que seuls les deux accusés ont pu commettre ces actes car il n'y avait qu'eux dans ce huis clos familial", a lancé l'avocat général, en direction de la mère et du beau-père d'Angèle, restés prostrés sur leur banc.

Le corps de l'enfant "n'était que plaies, hématomes, contusions, brûlures. Deux êtres humains ont vu au quotidien Angèle agonisante sans que l'amour, l'empathie, le bon sens ou la pitié ne les saisissent, sans qu'ils ne lui apportent les soins appropriés ou n'appellent les secours. Angèle est morte dans l'indifférence de ses bourreaux", a souligné Olivier Dubief.

Le verdict est attendu vendredi.