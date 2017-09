Trois hommes devant la justice pour des braquages de grands joailliers à Paris

Le premier vol chez De Beers était parfait, le braquage chez Cartier avait dégénéré en course-poursuite dans les rues de Paris: trois hommes seront jugés à partir de mardi en France pour leur participation à deux audacieux vols de bijoux commis en 2013 et 2014.

Dominique Vilaca, casier vierge, et Youssouf Fofana, fiché comme petit délinquant, auraient pu se faire oublier après le braquage éclair du stand du diamantaire De Beers du grand magasin Printemps sur le boulevard Haussmann.

En trois minutes, ce 19 février 2013, les deux hommes - qui ont reconnu les faits - s'étaient emparés, arme au poing mais très calmement, de 24 bijoux, dont le prix de vente en magasin était alors évalué à 3,78 millions d'euros.

Ressortis sans encombre du grand magasin, fréquenté par des millions de touristes chaque année, ils avaient disparu dans la foule. Pas de blessés, pas de trace.

Le 26 novembre 2014, 21 mois plus tard, un casse retentissant chez le joaillier Cartier allait conduire Vilaca et un complice en prison, et mettre les enquêteurs sur la piste des braqueurs du Printemps.

Le mode opératoire est similaire: deux hommes pénètrent l'un après l'autre dans la boutique Cartier de la rue François Ier, à deux pas des Champs-Elysées, très calmes et en partie grimés.

Ces clients, qui portent gants et perruque, intriguent le vigile qui alerte le PC sécurité. Les forces de l'ordre arrivent vite sur les lieux.

Les braqueurs, qui ont ligoté une partie des clients et vendeurs, et bourré un sac de bijoux - 234 pièces estimées à 8 millions d'euros à la vente -, sortent par la porte de secours, prenant en otage la responsable du magasin.

La jeune femme, enceinte, leur sert de bouclier pour atteindre un scooter et ils s'enfuient à bord du deux-roues, après un échange de tirs avec la police.

Une course-poursuite s'engage dans les rues de Paris: le passager - qui s'avérera être Dominique Vilaca - se retourne régulièrement pour tirer en direction des policiers; un agent sera légèrement blessé.

Le conducteur du scooter - identifié comme Ismaïla Fofana, un cousin de Youssouf déjà condamné pour violences - est blessé au bras et finit par perdre le contrôle du scooter.

Les deux hommes se réfugient dans la boutique d'un coiffeur pris en otage pendant deux heures avant que les deux braqueurs ne se rendent.

Après l'arrestation de Dominique Vilaca et Ismaïla Fofana en flagrant délit, les enquêteurs sont remontés jusqu'à Youssouf Fofana en s'appuyant sur des écoutes et des vidéos du casse du Printemps.

Les braqueurs ont reconnu les faits, mais refusé de nommer leur commanditaire, et les diamants De Beers sont toujours dans la nature.

Le procès doit durer jusqu'au 29 septembre.