"Un appartement à Paris", nouveau roman de l'écrivain préféré des Français

Pourquoi Guillaume Musso, 42 ans, est-il depuis six ans l'écrivain français le plus lu? La réponse se trouve peut-être dans son nouveau thriller, "Un appartement à Paris", à paraître jeudi, conte de Noël éclatant et sombre comme une toile de Soulages.

Ce roman, son 14e publié chez XO, va bénéficier d'un premier tirage de 450.000 exemplaires, chiffre exceptionnel dans l'édition française. Et il ne fait quasiment aucun doute qu'il faudra procéder à de nouveaux tirages pour satisfaire la demande de ses lecteurs.

Traduit dans 40 langues, Guillaume Musso a déjà écoulé plus de 28 millions d'exemplaires de ses livres. Pour la seule année 2016, il a vendu quelque 2 millions de ses romans rien qu'en France.

"La fille de Brooklyn", son précédent thriller paru il y a juste un an, s'est classé en tête des ventes de romans en 2016. Il paraît en poche jeudi, simultanément avec la sortie d'"Un appartement à Paris".

Quel est donc le secret de Guillaume Musso? "J'essaie d'écrire, dans la mesure de mes moyens, le livre que j'aimerais lire en tant que lecteur", explique l'écrivain à l'AFP.

"Heureusement, ajoute-t-il, au moment où vous écrivez vous ne vous dites pas: +Ce livre va être lu par 100.000, 200.000 personnes...+ Vous essayez juste de vous remettre dans l'état d'esprit qui était le vôtre quand vous écriviez votre premier roman et que ne saviez même pas si vous seriez publié."

- Lecteur d'Alexandre Dumas -

Fils de bibliothécaires à Antibes, bercé par les livres et toujours grand lecteur, Guillaume Musso donne sa recette du "bon livre". "C'est celui qu'on a hâte de retrouver quand on rentre le soir chez soi."

"Je me souviens comment à 11 ans, quand je commençais à lire Dumas, je revenais de l'école en me demandant: +Mais que va-t-il arriver à D'Artagnan?", le héros des Trois Mousquetaires.

On retrouve le goût du roman d'aventure qui captivait le jeune Musso en lisant "Un appartement à Paris", un récit qui se déroule sur cinq jours entre le 20 et le 25 décembre.

Après une scène glaçante de suicide en prologue, le roman de près de 500 pages commence comme un vaudeville (un dramaturge misanthrope, Gaspard, et une ex-flic cabossée de la vie, Madeline, se retrouvent contraints de partager un appartement) avant de virer au noir le plus sombre avec l'assassinat d'un enfant et la présence d'un tueur en série terrifiant.

L'enfant assassiné c'est le fils d'un peintre à succès terrassé par la mort de son enfant. Cristallisation de plusieurs artistes (Jonone, Invader, Gerhard Richter, Pierre Soulages, Nicolas de Staël...), le personnage de Sean Lorenz est l'occasion pour Musso de parler avec beaucoup d'acuité du processus de création.

Gaspard et Madeline, qui s'entendent comme chat et chien, se retrouvent sur la piste des trois derniers tableaux perdus de l'artiste. Mais ce n'est que le début d'une quête qui les conduira à New York en passant par Madrid...

L'histoire est racontée du point de vue de chacun des personnages. Cela donne au récit un rythme haletant et permet à Musso de donner plus de complexité (et d'humanité) à ses protagonistes.

Comme dans beaucoup de ses ouvrages, il est énormément question d'identité mais, c'est nouveau, il est question aussi du rapport à la paternité ou la maternité. Madeline (que les plus fidèles lecteurs de Musso avaient croisée dans "L'appel de l'ange") va à Madrid pour une procréation médicalement assistée, l'égoïste Gaspard, orphelin de son père, pourrait-il finalement avoir la force et le courage de devenir père...

Assuré d'être un best-seller, le livre de Musso ne saurait se réduire à ce constat. Roman de la maturité, il donne subtilement à réfléchir sur les bouleversements intimes, les lignes de faille, les ambiguïtés et les désirs contradictoires qui habitent tout un chacun.

L'écrivain cultivé a mis en exergue de son roman une phrase de Camus extraite de "L'été": "Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible". On ne peut dévoiler l'intrigue d'un thriller mais aucune phrase n'aurait pu mieux le résumer.