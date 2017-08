Un espace dédié aux naturistes dans le Bois de Vincennes

Un "espace pour les naturistes" ouvre à partir de jeudi et jusqu'au 15 octobre dans le Bois de Vincennes (XIIe arrondissement), a appris mercredi l'AFP de sources concordantes.

"La mise à disposition d'un espace dans le Bois de Vincennes où la pratique du naturisme sera autorisée participe à une vision ouverte de l’utilisation des espaces publics parisiens", explique Pénélope Komites, adjointe aux espaces verts de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

L'espace, qui se veut être une expérimentation, sera ouvert à partir de jeudi en début d'après-midi, puis tous les jours de 08H00 à 19H30 jusqu'au 15 octobre.

Encadré par des panneaux de signalisation, l'espace de 7.300m² sera situé près de la réserve ornithologique du bois de Vincennes, au sein de la clairière située entre l’allée Royale et la route Dauphine.

La nudité et la tranquillité des usagers de l’espace naturiste et des promeneurs devront être respectées, aucune attitude de voyeurisme ou d’exhibitionnisme ne sera tolérée... "Une charte sera affichée autour de l'espace pour que les promeneurs et les joggeurs soient prévenus", assure Julien Claudé-Pénégry, chargé du développement des espaces urbains au sein de l'Association des naturistes de Paris (ANP) .

"C'est une véritable joie, c'est une liberté supplémentaire pour les naturistes", se réjouit-il. Selon lui, "des milliers de personnes" sont susceptibles d'être intéressées en Ile-de-France.

"Cela montre l'ouverture d'esprit de la Ville de Paris et permettra de faire évoluer les mentalités sur la nudité, sur nos valeurs, notre respect à la nature", salue M. Claudé-Pénégry, qui pratique le naturisme depuis 20 ans.

En septembre 2016, le Conseil de Paris avait voté l’ouverture d'une zone pour naturistes entièrement gratuite, via une proposition du groupe EELV.

"J'y suis favorable, j'ai la conviction que le Bois de Vincennes est suffisamment grand pour que personne ne se sente lésé", avait indiqué au magazine le Point en mai dernier, Catherine Baratti-Elbaz, la maire du XIIe arrondissement, où se trouve le Bois de Vincennes.

A Paris, actuellement les 350 membres de l’ANP se retrouvent à la piscine municipale Roger Le Gall (XIIe), qui propose des créneaux trois fois par semaine.

La France, où 460 espaces, dont 155 campings et 73 plages, sont réservés, est la première destination naturiste mondiale.