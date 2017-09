Une 2CV en bois circule en ville

Une 2CV en différents bois de fruitiers a circulé samedi dans le centre-ville de Loches (Indre-et-Loire) concrétisant le projet fou de Michel Robillard, ébéniste à la retraite.

La 2 CV, modèle mythique et prisé des collectionneurs de voitures anciennes, a défilé dans les rues de Loches dans l'après-midi à l'occasion du premier concours d'élégance auto-moto, parcourant une dizaine kilomètres.

"C'est un événement exceptionnel, la reconnaissance de cinq ans de travail qui a été réalisé sur cette 2CV", a réagi son concepteur, Michel Robillard.

"Le but c'était de la faire rouler puisque c'est une première en France. Je pense qu'aujourd'hui j'ai atteint mon but", s'est réjoui le septuagénaire dont "le rêve serait de faire rouler cette voiture au pied de la Tour Eiffel".

Ce titulaire d’un CAP de menuisier en bâtiment depuis l'âge de 14 ans, est passé des maquettes à la taille réelle en 2011. Six ans plus tard, il réalise son rêve le plus fou, une pièce unique au monde, la reproduction d’une 2 CV de 1953 équipée pour prendre la route.

L’œuvre d’art a nécessité plusieurs essences de bois de fruitiers: du poirier pour l'ossature, du pommier pour le capot, du noyer pour les ailes et le volant, du merisier pour les portes et le coffre, de l’orme galeux pour le tableau de bord. Le châssis et le moteur thermique sont en revanche ceux d'une 2CV classique. De même les jantes proviennent d'une authentique 2 CV et la voiture roule sur des pneumatiques conventionnels.

Depuis la fin des années 1990, M. Robillard élabore à la main d'étonnantes maquettes à l’échelle 1/10 toutes en bois fruitier de Touraine: 4CV, Coccinelle Volkswagen de 1949, Auburn popularisée par l'acteur américain Clark Gable, Lincoln, Bugatti Royale de 1936.

L'ébéniste espère que son véhicule "intégrera un musée en France ou à l'étranger".