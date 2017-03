Vents: 4.500 foyers privés d'électricité en Auvergne et dans les Alpes

Environ 4.500 foyers ont été privés d'électricité en Auvergne et dans les départements alpins samedi dans la matinée lors de l'épisode venteux qui a balayé la région et fait tomber des branches sur les lignes, a indiqué Enedis dans un communiqué.

"1.500 foyers étaient touchés dans le Cantal, 850 dans la Haute-Loire, 500 dans le Puy-de-Dôme et 200 dans l'Allier", a précisé Enedis, indiquant qu'une "centaine de techniciens avec des entreprises partenaires étaient sur le terrain pour rétablir le service d'ici la fin de journée".

Vers 16H00, la situation s'était améliorée avec quelque 500 foyers privés d'électricité et le retour à la normale était attendu vers 18H00, selon un porte-parole d'Enedis, joint par l'AFP.

Dans les Alpes, au plus fort des coupures vers 8H00, "1.500 clients étaient privés d'électricité, dont 80% en Savoie et les autres en Haute-Savoie et en Isère".

En fin d'après-midi, la situation était revenue quasiment à la normale sur ces départements où l'alerte orange a été levée.