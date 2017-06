Vieillirons-nous ensemble? La retraite, un cap à franchir pour les couples

Un quart de siècle devant soi: le passage à la retraite nécessite des ajustements et peut s'accompagner de bouleversements familiaux, comme en témoigne la hausse des divorces de seniors observée ces dernières années.

Au salon des seniors qui se tient tous les ans en mai à Paris, la conférence sur "la vie de couple à la retraite", donnée par la psychosociologue Anasthasia Blanché, est l'une des plus courues.

"Pour la première fois dans l'histoire de la démographie", on a aujourd'hui "au moins un quart de siècle d'espérance de vie" quand on prend sa retraite, souligne cette psychanalyste.

Pour les couples, cela veut dire "se retrouver à deux, entre quatre murs, 24 heures sur 24", sans le travail qui remplissait une grande partie de leur vie. On est "face au vieillissement du corps de l'autre, qui nous renvoie en miroir notre propre vieillissement".

"Quand on a des projets et des goûts communs, c'est plus facile de passer ce cap", témoigne Janine, 70 ans, qui a cessé de travailler à 55 ans, pour partir en même temps que son mari un peu plus âgé.

Ce couple d'enseignants, domicilié près de Bordeaux, a dans un premier temps "beaucoup voyagé à l'étranger. Ca a créé un sas".

Tous deux amateurs de théâtre et de sport, ils ont avec le temps développé leurs propres activités: associatives pour elle, qui a un plus grand "besoin de sociabilité" (enseignement du français à des étrangers, club de lecture ...); billard, piano et plus récemment accordéon pour lui. "On a trouvé chacun son équilibre", estime Janine.

D'autres ont plus de mal. Une personne qui avait "idéalisé" sa retraite avec son conjoint risque voir "un désenchantement" s'installer, prévient Mme Blanché.

"+Mon mari reste des heures en pyjama devant l'ordinateur+, +il est tout le temps dans mes pattes+, +j'ai l'impression d'étouffer+ ...": à son cabinet, la psychanalyste entend souvent ces plaintes. Le risque est "l'asphyxie qui guette".

- soixante-huitards -

Selon un sondage de l'Institut des seniors auprès de personnes de plus de 50 ans, passer plus de temps avec son conjoint à la retraite enthousiasme davantage les hommes (67%) que les femmes (39%).

Parmi les sources de frictions peuvent figurer le choix du lieu de vie. Jacques, médecin parisien de 62 ans, se verrait bien partir vivre au Portugal, pour profiter du soleil, du moindre coût de la vie et des incitations fiscales. Mais son épouse met son veto: "Personne ne va m'éloigner de mes enfants et petits-enfants!".

Diverses menaces et sollicitations peuvent peser sur les retraités: maladie, appauvrissement relationnel, parents âgés dépendants dont il faut s'occuper ...

Certains couples ne résistent pas. Les chiffres du ministère de la Justice montrent que 14.900 hommes de 60 ans ou plus ont divorcé en 2015, 55% de plus qu'en 2005, et 9.300 femmes (+67%). Près de 7.200 divorces en 2015 concernaient des couples ayant au moins 35 années de mariage (près de 6% du total contre 4% dix ans plus tôt).

Selon Anne Solaz, chercheuse à l'Ined (Institut national d'études démographiques), les divorces de seniors ont même "triplé en 20 ans". Cette tendance s'observe en France mais aussi dans les autres pays industrialisés où elle a un nom, les "grey divorces".

La hausse s'explique en partie par le fait que les générations qui ont l'âge de la retraite sont celles du baby-boom, plus nombreuses. Mais pas seulement.

Ces générations "ont des valeurs conjugales un peu différentes de celles qui les ont précédées. Ce sont les soixante-huitards qui arrivent à la retraite. Ils ont connu l'union libre, la montée des divorces".

Certains démarrent une nouvelle vie. On observe en effet également une hausse des mariages de seniors. 13.000 hommes de plus de 60 ans ont convolé en 2015, soit 6% des mariages contre 2% vingt ans plus tôt, et 7.300 femmes (3% des mariages contre 1%).

Ce sont surtout des mariages de personnes veuves et, de plus en plus, de divorcées, souligne Mme Solaz.