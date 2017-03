Viol collectif d'une femme à Colmar: trois suspects écroués

Un homme de 34 ans et deux adolescents de 13 et 15 ans ont été mis en examen et écroués samedi pour le viol collectif d'une jeune femme de 18 ans, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Colmar, a-t-on appris auprès du parquet.

Les trois principaux suspects sont poursuivis pour "viol en réunion", a précisé le procureur, Christian de Rocquigny.

Deux autres adolescents de 16 et 17 ans, qui accompagnaient la victime et avaient quitté les lieux au moment des faits, ont été mis en examen pour "non empêchement d'un crime" et placés sous contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.

Les faits remontent à la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h00 du matin.

La victime, une jeune majeure, marchait dans Colmar, accompagnée d'une amie et du petit ami de cette dernière, quand elle a été appréhendée par deux mineurs qui l'ont forcée à une fellation sur un homme de 34 ans.

Alertée par les images de vidéo-protection, la police s'était immédiatement rendue sur place, interpellant les trois agresseurs présumés "en flagrance".

"La violence des deux jeunes a contraint la victime à pratiquer une fellation au plus âgé, sans que les deux autres (son amie et le petit ami de cette dernière) ne réagissent", avait indiqué le procureur.

Choquée, la victime s'était rendue à l'hôpital après les faits.

"Ces faits graves surviennent alors qu'on observe chaque année une recrudescence des violences à caractère sexuel chez les jeunes", avait observé M. de Rocquigny, appellant les candidats à la présidentielle à "se saisir" de cette question de société pour avancer des propositions.