Violences: Fillon a "alerté" Cazeneuve sur la passivité du gouvernement

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a affirmé lundi avoir "déjà alerté" l'actuel Premier ministre sur "la passivité" du gouvernement face aux violences, faisant notamment allusion aux incidents survenus à Nantes en marge d'une réunion FN ce week-end.

"J’ai déjà alerté Bernard Cazeneuve plusieurs fois sur la passivité du gouvernement face à ces violences. Passivité en Seine-Saint-Denis ces dernières semaines, passivité à Paris quand des lycées ont été bloqués il y a quelques jours", a-t-il dit à la presse en arrivant à Meaux, pour une visite consacrée notamment au thème de la sécurité.

"Bernard Cazeneuve appelle à la responsabilité… La responsabilité, c’est la sienne. C’est celle de veiller à ce que l’élection présidentielle se déroule dans un climat de sérénité. C’est un enjeu démocratique. Les Français doivent pouvoir débattre des projets, choisir leur candidat, dans un climat qui ne peut pas être un climat de violence", a-t-il ajouté.

"Les événements qui se sont produits à Nantes samedi et dimanche sont inacceptables. Je combats le Front National de toutes mes forces, mais je ne peux pas accepter que des autocars soient pris d’assaut sur l’autoroute comme si on était au far west", a-t-il dit.

Le candidat avait déjà "accusé" dimanche le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile" qui perturbe la campagne, après des incidents visant plusieurs candidats.