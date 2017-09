Voiture de police incendiée: jusqu'à quatre ans de prison requis

Le parquet a requis vendredi de lourdes peines contre les neuf prévenus jugés pour l'attaque et l'incendie d'une voiture de police à Paris le 18 mai 2016, dont quatre ans de prison ferme contre Antonin Bernanos.

Le procureur a décrit cet étudiant en sociologie de 23 ans, arrière-petit-fils de l'écrivain Georges Bernanos, comme "très impliqué dans des actions antifascistes".

Il a souligné qu'Antonin Bernanos "contestait farouchement" être celui qui frappe un policier assis dans sa voiture et fracasse la lunette arrière avec un plot métallique, lors de l'attaque quai de Valmy, à Paris, dont la vidéo est devenue virale.

Pour le parquet au contraire, il y a un "faisceau" d'indices qui le désignent, allant de la couleur de son caleçon aux cernes sous ses yeux, en passant par la marque de ses chaussures.

Pour le ministère public, le jeune homme, qui ne "se remet pas en cause", présente "clairement un risque de réitération".

En récidive égale, puisqu'il avait été condamné en 2013 pour des "violences aggravées", Antonin Bernanos risque jusqu'à vingt ans de prison, en théorie.

Le parquet a demandé pour les huit autres personnes poursuivies des peines graduées selon leur implication dans cet événement très médiatisé, intervenu alors que montait la contestation contre la loi Travail.

Contre trois jeunes hommes, dont Angel Bernanos, frère cadet d'Antonin, ont été requis un an d'emprisonnement avec sursis pour le délit de "groupement formé en vue de commettre des violences", créé en 2009 à l'initiative de l'actuel maire LR de Nice, Christian Estrosi.

Les deux représentants du parquet qui se partagent le réquisitoire, ont ensuite demandé un an de prison ferme, aménageable, contre Thomas Richaud, qui a donné des coups de pied et de poing dans le véhicule.

Contre Kara Brault et Ari Rustenholz, qui ont frappé le véhicule à coups de plot métallique, respectivement deux et quatre ans de prison ferme ont été requis.

- "Réquisitions incroyablement excessives" -

Le parquet a aussi demandé que Kara Brault, Américaine transgenre, soit interdite du territoire français pendant trois ans.

Le procureur a requis cinq ans de prison dont deux avec sursis contre Thomas Fensch, qui a frappé un policier avec une barre métallique, ce qu'il a reconnu.

Le représentant du ministère public, soulignant un "acte clair de contrition" de la part de cet informaticien à l'audience, et estimant qu'il n'y avait pas de "risque de réitération", a souligné qu'en prenant en compte l'année passée en détention provisoire, cette peine était aménageable.

Enfin le procureur a requis la peine la plus lourde, huit ans de prison ferme, contre Joachim Landwehr, Suisse rentré en France peu avant le 18 mai 2016 et ayant pris la fuite ensuite, qui ne s'est jamais présenté devant la justice française.

Contre tous a été requise une interdiction de manifester pendant trois ans à Paris.

Rejetant la thèse d'un procès politique, le procureur avait parlé en introduction d'un "procès de casseurs" et demandé, en reprenant la rhétorique selon lui de l'ultra-gauche: "Où se trouvent les fascistes et les extrémistes quand on combat la police, la justice, les journalistes?"

Les audiences depuis mardi ont été houleuses, scandées par les cris des sympathisants des prévenus groupés à l'extérieur de la salle: "Tout le monde déteste la justice" ou "Flics violeurs assassins". Des journalistes ont été pris à partie.

Prenant la parole en premier pour la défense, Me Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l'homme et avocat d'Angel Bernanos, a attaqué des "réquisitions incroyablement excessives".

Il s'en est pris au délit de "groupement", s'inscrivant selon lui dans la lignée des diverses "lois scélérates" venues nier la liberté d'expression au fil de l'histoire française.

Me Leclerc a encore plaidé que "la République (était) par nature antifasciste." Puis l'avocat de 83 ans a lancé pour la défense de son client, qui avait cet âge au moment de son interpellation: "Si à 18 ans on ne rêve pas d'un monde plus juste, quand le fera-t-on?"